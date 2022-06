Bendodo dice que Andalucía se juega el 19J "seguir avanzando y liderando España" o "volver a la casilla de salida"

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El coordinador del PP de Andalucía para la campaña electoral, Elías Bendodo, ha asegurado que en las próximas elecciones autonómicas del 19 de junio "Andalucía se juega o seguir avanzando y liderando España, y si a Andalucía le va bien a España le va a ir muy bien, o la otra opción es volver a la casilla de salida".

En declaraciones a los periodistas tras reunirse con empresarios de playas en Torremolinos (Málaga), Bendodo ha señalado que la formación quiere que "los andaluces sigan apostando por el camino positivo de creación de empleo y de riqueza y no por volver a la casilla de salida"; y ha pedido que hagan "una reflexión y valoren si estamos mejor ahora que hace cuatro años".

"Es importante que se entienda que esto no es cuestión de ideología, es cuestión de sentido común, de que se podían hacer las cosas un poco mejor y lo estamos haciendo, pero no solo nosotros, estamos construyendo Andalucía con la gente", ha manifestado, frente a "la otra opción" que "es el PSOE y todos los partidos de la izquierda, siete, que algunos no han tenido la capacidad de presentar los papeles en tiempo y forma para presentarse".

Bendodo ha manifestado que "es Juanma Moreno y el PP o una ensalada de partidos de izquierda incapaces de ponerse de acuerdo para gobernar", aunque ha asegurado que "las urnas no están puestas, no hay nada ganado ni perdido, hay que convencer a los andaluces de que el modelo de cambio que comenzó hace cuatro años es positivo para Andalucía", pidiendo que "nadie se quede sin votar en unas elecciones claves y cruciales".

Asimismo, ha insistido en que el PP "sale a ganar y gobernar, ese es el objetivo", asegurando que "de pactos siempre se habla después de las elecciones". "Nosotros vamos a intentar sacar una mayoría suficiente para que nuestro pacto sea con los andaluces, nada más", ha dicho.

Ha insistido en que va a ser una campaña en la que desde el PP "no vamos a hacer mucho ruido, ni vamos a insultar ni queremos ir contra de nadie, queremos contar lo que hemos hecho y lo que queremos hacer de la mano de Juanma Moreno", con un gobierno que "quiere facilitarle la vida a la gente", recordando las bajadas de impuestos que han supuesto "recaudar más, porque la gente gasta más". "Gracias a eso más educación, más sanidad y más política social", ha afirmado.

Bendodo ha querido poner en valor el trabajo que ha hecho el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, también consejero de Turismo, del que ha dicho que "se ha comprometido con el sector y que ha hecho una buena labor y un papel que ha hecho que sean importantes las cifras vinculadas al turismo".

Al respecto, ha considerado que "el Gobierno del cambio ha sido modélico, además de seguir funcionando, ha seguido unido con la única premisa de facilitar la vida a los andaluces", incidiendo en que es "el único de coalición que se ha mantenido". "Ha funcionado bien y debe seguir funcionando, creo que lo que funciona no hay que cambiarlo y este Gobierno ha conseguido que Andalucía ahora suene fuerte y lidere parámetros que antes nunca había hecho".

CHIRINGUITOS

Bendodo ha señalado que uno de los objetivos del PP ha sido "dar seguridad jurídica y administrativa a los empresarios y trabajadores de playa", para lo que ha asegurado que se han agilizado los expedientes de concesiones que estaban "abandonados en un cajón con un dedo de polvo". No obstante, ha indicado que seguirán trabajando en esto.

También se ha referido a otro de los retos como es el contar con "mano de obra especializada", para lo que ha señalado que ya se han impulsado las escuelas de hostelería existentes, por ejemplo en la Costa del Sol, como La Cónsula, la Fonda o el CIOMijas; aunque ha considerado que "se han quedado pequeñas y hace falta aumentar las plazas".

El último de los objetivos es poner solución al problema de la estabilización de las playas, lo que, ha dicho, "desde el PP queremos impulsarlo, pero tiene que ser un frente común, Gobierno, ayuntamientos, Diputación, Junta, todos trabajar en un plan definitivo" que evite que "cada temporal se las lleve por delante".

Ha destacado que este verano "va a ser espectacular, podemos estar ante uno de los más importantes, recuperando la Costa del Sol niveles de antes de la pandemia", por lo que ha considerado que es el "momento de afianza esas cifras y que las administraciones estemos con vosotros", refiriéndose a los empresarios de playa.

Por último, ha subrayado que los chiringuitos son "algo esencial" en el atractivo turístico andaluz, "grandes embajadores" que ayudan a la marca España y Andalucía.