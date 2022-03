Bendodo dice que Feijóo "es una magnífica opción de presente, pero sobre todo de futuro" para el PP y España

MÁLAGA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Comité Electoral del PP de Andalucía y presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo, ha apuntado que "una de las grandes claves del éxito del PP es su unidad, estabilidad y fortaleza en torno a lo importante, que es mejorar nuestro país". Así, ha avalado que "la mejor opción" para presidir la formación nacional es Alberto Núñez Feijóo.

"Alberto Núñez Feijóo es una magnífica opción de presente, pero sobre todo de futuro no solo para el partido" también "para el conjunto del país", ha destacado.

"Le avala su gestión al frente de Galicia, su enorme rédito electoral y una visión de Estado que puede suponer el impulso definitivo para acabar con lo que creemos que es un mal Gobierno que hay en nuestro país, apoyado en independentistas catalanes y en los herederos de batasuna".

En rueda de prensa en Málaga, Bendodo ha señalado que "cuando hemos acudido a las urnas bajo esta premisa de unidad y estabilidad los resultados siempre han acompañado al PP", ha destacado, al tiempo que ha agregado que "cuando no vamos unidos, cuando el PP se disfraza, no está centrado, los resultados no son positivos", ha advertido.

Por ello, ha dicho, "hoy, ahora, es el momento en el que todos contribuyamos a un proyecto integrador, de puertas abiertas, de amplia base". "Ese proyecto fuerte, unido y estable, que es el PP de Málaga, también queremos que lo sea el conjunto del PP de España", ha señalado. "Creemos, desde el PP de Málaga, que esa unidad, fortaleza y estabilidad la puede encarnar Alberto Núñez Feijóo".