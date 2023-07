Bendodo dice que "una mayoría suficiente de Feijóo será una victoria completa para España"

ESTEPONA (MÁLAGA), 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general del PP y candidato de la formación por Málaga al Congreso, Elías Bendodo, ha asegurado que "una mayoría suficiente de Alberto Núñez Feijóo será una victoria completa para España", que en su opinión necesita un Gobierno "sin atajos ni intermediarios".

"España necesita una mayoría amplia, suficiente, fuerte, para dar tranquilidad al conjunto de los españoles", ha incidido Bendodo en un acto electoral en Estepona, junto al expresidente del Gobierno y del PP Mariano Rajoy; la presidenta provincial, Patricia Navarro, y el alcalde del municipio, José María García Urbano.

Así, ha incidido en que "los extremos bloquean". "Si podemos tener un gobierno como el de Juanma Moreno en Andalucía, ¿por qué nos vamos a conformar con menos en España?", se ha preguntado, asegurando que el éxito del PP en estas elecciones "no es sólo ganar sino ganar bien por el bien de España, de nuestros hijos, de todos".

Bendodo ha pedido a la ciudadanía que vote "con el corazón, pero también con la cabeza". "Todo se reduce a cómo va a ser presidente del Gobierno Feijóo, que tiene una idea clara de España, un proyecto, equipo, liderazgo", ha dicho, apuntando que "los españoles tenemos que elegir si es presidente solo o en compañía de otros, porque hasta el sanchismo ha dicho que Feijóo va a ser presidente".

Ha agradecido la presencia de dos expresidentes como Mariano Rajoy y José María Aznar en esta campaña "atípica en pleno verano" y ha criticado que el sanchismo "no se haya quedado ni con una virtud del socialismo y ha heredado los defectos del podemismo: la incapacidad para gestionar y la mentira, a la que Sánchez ha hecho columna vertebral de su gobierno porque es un mentiroso patológico".

Así, ha pedido a la ciudadanía que vote el domingo 23 y ha ironizado con que la operación salida de Tráfico "este año se va a alargar una semana, la verdadera será el día 23 de julio. Ese día habrá atasco en la carretera de la Coruña, donde está la Moncloa porque tienen que salir Sánchez y los 22 ministros", ha dicho.

Ha vuelto a apelar "al voto de todos, de los del PP y de los que no son del PP, de las personas que se sintieron identificadas en su momento por el PSOE pero que entienden que el PSOE no presenta estas elecciones, sino que se presenta Sánchez con un grupo de partidos coaligados que le han hecho la labor todos estos años".

"Pedimos el voto de los socialistas, pedimos el voto a derecha y a izquierda. Puede que no seamos su partido pero somos la solución a sus problemas, sin ninguna duda", ha manifestado el coordinado general del PP.

Ha recordado el 'no es no' que era "el grito de guerra de Sánchez" contra el PP. "Esa es la evolución de Sánchez, del 'no el no' al 'sí es sí', esa nefasta ley que ha supuesto la mayor agresión a las mujeres y a los menores de este país con 1.150 rebajas de condena a violadores y agresores sexuales y 117 violadores que están en la calle".

Ha reiterado que "en esencia el sanchismo es mentir, pero sus socios no mienten", aludiendo a las manifestaciones de Rufián en el debate de este pasado jueves donde "dijo que le exigieron a Sánchez los nueve indultos, sino no tendría nuestro apoyo".

Por su parte, la presidenta provincial del PP, Patricia Navarro, ha criticado la gestión de Sánchez al frente del Gobierno de España: "Nos ha empobrecido porque no ha hecho nada frente a la inflación, ha subido 40 impuestos y ha subido la presión fiscal 10 veces más que la media europea".

"Sánchez nos ha tocado el bolsillo pero, sobre todo, nos ha tocado la moral como demócratas, atentando contra nuestro Estado de derecho a cambio de ganarse el favor de sus socios de gobierno", ha criticado, al tiempo que ha subrayado que en el PP "no olvidamos ni perdonamos a quien nunca ha pedido perdón pese a estar en las instituciones y ser uno de los socios de gobierno de Sánchez".

Navarro ha incidido en que España tiene que dar paso a la esperanza el 23 de julio y ha abogado "por un gobierno con experiencia de gestión, fuerte, cohesionado, responsable. Que regrese a España el sentido común, el sentido de Estado, de respeto a nuestras leyes, de concordia y con Feijóo conseguiremos lo de Rajoy logró en 2011".

Ha recordado que en 2011 llegó el cambio a Estepona y también a España, de la mano de José María García Urbano y de Mariano Rajoy, respectivamente. "Rajoy consiguió tres veces el crecimiento de la economía que Sánchez ha conseguido; bajó tres veces la tasa de paro respecto a lo que ha hecho Sánchez (7,7% frente a 2,4%), se aumentó cuatro veces más el número de autónomos y elevó un 9,3% la renta per cápita mientras que con Sánchez ha bajado un 1,2%", ha subrayado.

La dirigente 'popular' ha pedido a los españoles que el día 23 de julio "todos vayamos a votar, antes de irnos de vacaciones, antes de ir a la playa; convenzamos a todo el mundo porque tenemos que volver a colocar a España donde merece y eso sólo lo garantiza el PP y Alberto Núñez Feijóo".

Por último, el alcalde de Estepona, José María García Urbano, ha destacado el trabajo de Mariano Rajoy al frente del Gobierno de España y cómo "puso orden a las cuentas públicas o estableció el plan de pago a proveedores que permitió a muchas empresas salvarse de la quiebra". "El tiempo y la historia te harán la justicia que mereces porque hiciste una política de hechos, de resultados, de logros, y no de palabras o gestos. Hiciste política de verdad", ha concluido.