Bendodo: "No tiene sentido que la Costa del Sol" reciba "la misma financiación" turística que otras provincias"

Sostiene que Málaga no puede recibir iguales ayudas al olivar que Jaén ni Huelva o Sevilla lo mismo que la Costa del Sol en turismo

El presidente de la Diputación de Málaga, Elías Bendodo, ha considerado que "no tiene ningún sentido" que la Costa del Sol "reciba la misma financiación en turismo" que otras provincias andaluzas, teniendo en cuenta que la malagueña "representa entre el 40 y 50 por ciento del sector turístico en Andalucía".

Pese a ello, ha añadido, cuando cada año se firma el convenio de colaboración de la Junta de Andalucía con los ocho patronatos provinciales de turismo "la Costa del Sol recibe lo mismo que Jaén, Córdoba o Sevilla".

"Con todo el respeto al resto de provincias, pero si el peso de la Costa del Sol en el mercado británico representa más del 70 por ciento del andaluz, no tiene ningún sentido que tengamos el mismo espacio, el mismo esfuerzo inversor, que otras provincias", ha apostillado, como tampoco sería "normal", ha indicado, que Málaga recibiera las mismas ayudas al olivar que Jaén o que en materia de Minas "la Junta hiciera el mismo esfuerzo en Málaga que en Huelva o Sevilla".

Bendodo, también portavoz de los 'populares' andaluces, ha incidido en que no quiere "entrar en confrontación con esto", destacando su "muy buena" relación con el consejero de Turismo y Deporte, Francisco Javier Fernández, pero ha añadido: "Yo reclamo lo que considero que es justo para Málaga. Y los empresarios se quejan" de este reparto.

"No se trata ya de centralismo, que lo ha habido y sigue habiendo. A veces tan injusto y erróneo como el centralismo es el trato igualitario; no se puede tratar igual a quienes no son iguales", ha expuesto en su intervención.

A su juicio, si la Junta "quiere tratar a todas las provincias por igual, que también trate igual a la Orquesta Filarmónica de Málaga frente a la de Sevilla, o al Conservatorio Superior de Música" malagueño. "Todavía seguimos esperando una explicación lógica sobre por qué nos quitaron el módulo de jazz", ha apostillado, y ha añadido que, por ello, es "una necesidad" que exista un gobierno provincial como el de la Diputación "que vele por los intereses de Málaga".

Bendodo ha sostenido que la provincia malagueña, que invierte nueve millones en turismo frente a los 1,4 millones de la Diputación de Sevilla, "debe ser mucho más" y ha hecho hincapié en su "potente" industria agroalimentaria, con la creación de la marca Sabor a Málaga; o la Senda Litoral, iniciativa para conectar los 181 kilómetros de costa entre Nerja y Manilva y que ya tiene 150 kilómetros operativos.

En este punto, ha considerado que esta última es una idea "perfectamente exportable" al resto de los 1.100 kilómetros de litoral andaluz. De hecho, ha agradecido la colaboración técnica y administrativa de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

También ha resaltado otras potencialidades de la provincia como el próximo Parque Nacional de la Sierra de las Nieves, el Caminito del Rey, la Gran Senda, el Torcal de Antequera o la declaración del Sitio de los Dólmenes como patrimonio mundial de la Unesco.

HOSPITAL, METRO Y LIMASA

En su intervención, ha insistido en la disposición de la Diputación a ceder los terrenos para el nuevo hospital y ha añadido que si el Gobierno andaluz optara por los situados al norte del Materno, tal y como ha propuesto el grupo de expertos, habría que dar solución y buscar otra ubicación a los servicios que allí se prestan, como La Noria, el centro de discapacitados Guadalmedina, el centro Montessori --antigua guardería provincial-- o la Casa Ronald McDonald. Si se optara por la superficie de los aparcamientos del Hospital Civil la cesión sería "sin contraprestaciones".

Sobre el convento de la Trinidad, propiedad de la Junta, ha manifestado que es un espacio "tan grande que si la Junta decide ubicar el hospital --al norte del Materno-- puede ser una solución". "Seguro que el Ayuntamiento y la Diputación podrían compartir proyecto allí", ha apostillado.

También acerca del metro, Bendodo ha manifestado que está "a favor" de que llegue al Hospital Civil "pero soterrado"; y ha recordado cuando era concejal de Carretera de Cádiz hace más de una década y el Gobierno andaluz quiso ejecutar el metro allí en superficie.

Cuestionado por la municipalización de la actual empresa mixta de limpieza, Limasa, el edil malagueño y presidente provincial ha señalado que el alcalde, Francisco de la Torre, "cuenta con todo mi apoyo". "Yo estoy de acuerdo con él, si alguien conoce bien la ciudad es el alcalde, si no no llevaría casi 20 años", ha sostenido.

"Si ha tomado esa decisión lo habrá hecho porque cree que es lo mejor para Málaga y los malagueños", ha indicado el presidente de la Diputación, quien ha reiterado que en sus pensamientos sigue estando el no volver a optar a este cargo.

"No he cambiado mi posición, sigo pensando lo mismo pero mi partido no es monolítico y cada uno tiene su forma de pensar. Yo defiendo ocho años pero el alcalde de Alhaurín de la Torre --Joaquín Villanova-- no, y yo lo respeto", ha reiterado.

Pese a ello, ha agregado que sus compañeros de partido "y muchos alcaldes" le piden que opte de nuevo a la Presidencia del organismo supramunicipal, algo que se está pensando: "Le estoy dando una vuelta. Mi cabeza me dice que cumpla lo que planteé pero mis compañeros que sigamos trabajando un mandato más".

Bendodo ha vuelto a tener palabras de apoyo "total" a Francisco de la Torre, pese a que él mismo sonó como candidato a la Alcaldía de Málaga en 2019. "En política hay que ser pragmático y práctico, tiene todo el cariño y el apoyo de los malagueños. Va a ganar las próximas elecciones y yo lo veo con ilusión, ganas, apoyo para seguir", ha opinado.

A su juicio, "no hay más debate". "Hemos acercado en que sea candidato, aunque sea la solución que menos interesa a los periodistas", ha ironizado, y ha añadido que "Paco de la Torre es uno de los grandes referentes municipalistas y de gestión que tiene el PP; una persona cercana, querida, comprometida hasta el extremo con su tierra y estoy muy contento de que aceptara ser candidato las próximas elecciones".

Por su parte, el alcalde, que ha presentado a Bendodo y ha recordado cómo se inició este en política, ha destacado su gestión en Diputación así como los proyectos puestos en marcha durante su gobierno en la institución supramunicipal.