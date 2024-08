Bendodo: "Nos hemos ido de vacaciones con una España constitucional e iniciamos el curso político con una multinivel"

Dice que "en 12 meses Sánchez ha vendido España al independentismo en dos ocasiones" y avisa de la tercera con el referéndum



ALHAURÍN EL GRANDE (MÁLAGA), 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha advertido este domingo del verano en el que "nos hemos ido de vacaciones con un una España constitucional e iniciamos el curso político con una España multinivel, con españoles de primera y de segunda".

Además, ha señalado que "en 12 meses" el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "ha vendido España al independentismo en dos ocasiones" y ha avisado de que "habrá una tercera", ya que "están pidiendo los independentistas que si quiere estar un año más o dos años más sentado en el sillón de la Moncloa lo siguiente es el referéndum".

Al respecto, ha criticado que Sánchez está "de canto, no ha dicho que no, no ha dicho que sí y, por tanto, si Sánchez no dice que no, vamos a prepararnos para lo peor", avisando de "un referéndum que no se ha negado en decir que no se puede hacer".

Así lo ha señalado Bendodo este domingo en Alhaurín El Grande (Málaga), junto con el presidente del PP de Andalucía, Juanma Moreno, y la presidenta provincial del PP, Patricia Navarro, en el acto de inicio de curso político del PP de Málaga.

En su intervención donde ha destacado "la capacidad de gestión de los gobierno 'populares'" frente a "la falta de gestión, de empatía con la gente de los gobiernos del PSOE"; Bendodo ha criticado que "los últimos meses han sido, si miramos atrás, los peores, lo peor de nuestra democracia, en nuestro país y sobre todo para nuestra convivencia".

En este punto, ha recordado que justo hace un año en este mismo foro de inicio de curso político, "denunciábamos que Sánchez iba a vender España para sentarse él en el sillón de la Moncloa" y "un año después, hoy, nos quedamos cortos". "No hizo solo una cesión, en este año ha hecho dos cesiones", advirtiendo de que "ha arrastrado el nombre, la unidad e igualdad de España para conseguir su sillón de la Moncloa hace un año y el sillón de Salvador Illa hace unas semanas, rompiendo la igualdad de todos los españoles".

En este punto, también Bendodo ha señalado que Sánchez, "el sanchismo, que no es el socialismo", dijo que "nunca iba a pactar con Bildu" y "ha pactado leyes y le han dado el gobierno". También, ha continuado, dijo que "la amnistía era imposible, es inconstitucional" y "hubo amnistía".

En relación con los delitos de sedición y malversación, ha incidido en que "evidentemente los ha eliminado para que el independentismo pueda acampar a sus anchas", ha proseguido, al tiempo que ha recordado que "dijeron que no había corrupción en el Ministerio de Transportes de Ábalos y ha tenido que cesar Óscar Puente a dos cargos".

"LISTA DE DESPROPÓSITOS CADA DÍA MÁS GRANDE"

Para Bendodo, "es la lista de despropósitos que se hace cada día más grande" y que "evidentemente los españoles ya no estamos dispuestos a soportar", ha avisado.

En este inicio del curso político, Bendodo ha repasado las "muchas cosas" que han ocurrido también durante el verano, algunas "muy graves". Así, ha señalado que "miles de españoles se han quedado tirados en la estación de tren de su localidad o de su destino de vacaciones mientras el ministro de Fomento bajaba el 'handicap'".

Al respecto, ha dicho, "me parece bien que baje el 'handicap', muchos turistas se dedican a eso", pero ha afeado que sea mientras españoles y turistas "estaban en las estaciones de tren tirados porque decías--el ministro-- que era la mejor época de los trenes en España y nunca ha habido tantos retrasos y tantos problemas en los trenes en nuestro país".

De igual modo, ha recordado que en el verano también "el mayor prófugo de la historia de la justicia del país", el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, "se ha reído en la cara de todos los españoles".

"No ha engañado al Gobierno", ya que "a ti te engañan cuando no lo sabes. El Gobierno sabía que Puigdemont iba a venir, que iba a venir escondido, que iba a dar el mitin y que se iba a escapar" y ha añadido que ese es el "pacto" para "estar unos meses más sentado en el sillón de la Moncloa". "'Operación Jaula' es la que le tiene montado Puigdemont a Sánchez", ha apostillado.

Por otro lado, ha agregado que Sánchez en todo el verano "no ha aparecido" ni "dicho ni pío": "Se ha ido de vacaciones a Lanzarote" donde "ha hecho una cumbre, la cumbre de Lanzarote", aludiendo a la cita con Illa y Zapatero.

Ha criticado también esta cumbre "a cinco minutos del punto central donde está la mayor crisis migratoria de nuestra historia". "Ni pío ha dicho-- Sánchez-- de cómo solucionar un problema", ha criticado.

Para Bendodo, "hay dos tipos de políticos", los que cuando ven o tienen un problema lo afrontan y toman decisiones y los que "cuando tienen un problema, se arrugan. Dan un paso atrás y le echan la culpa al de enfrente", preguntándose "qué ha hecho Sánchez con la crisis migratoria" y respondiendo que "se arruga y le echa la culpa a que lo resuelvan las comunidades autónomas". "Eso es un mal presidente del Gobierno", ha avisado.

Por otro lado, ha recordado que también durante el verano "hemos visto que la justicia sigue investigando al entorno familiar del presidente por presunta corrupción y el uso de la Moncloa como sede central de los negocios de su mujer". "Esto lo hace un presidente del PP y se tiene que ir a la Antártida a vivir; pero lo hace un socialista y no pasa nada", ha apostillado.

También sobre ello ha señalado que "Sánchez no ha dado ni una explicación" y "en nuestro país hay una frase que se dice y es que el que calla otorga", ha concluido.

"La verdad es que es un verano el que nos hemos ido de vacaciones con un una España constitucional e iniciamos el curso político con una España multinivel, con españoles de primera y españoles de segunda" y "esto ha pasado en el mes de agosto para que un socialista pueda acceder al gobierno de Cataluña" y "no estamos dispuestos", ha concluido.