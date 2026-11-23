El vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP y candidato al Congreso por Málaga, Elías Bendodo. (Foto de archivo). - PP

MARBELLA (MÁLAGA), 23 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP y candidato al Congreso por Málaga, Elías Bendodo, ha señalado este lunes que si los ciudadanos quieren un cambio en el Gobierno de España la "vía directa, sin atajos" es votar al PP porque de otro modo no se sabe "lo que puede pasar", al tiempo que ha reivindicado la necesidad de "abrir ventanas y que entre aire fresco" en nuestro país.

Bendodo ha realizado estas declaraciones en el transcurso de un desayuno informativo en Marbella (Málaga) en el que ha considerado "muy posible y probable que el domingo haya un cambio de gobierno"; "lo necesitamos y lo ansiamos", ha dicho centrando buena parte de su intervención en los empresarios.

Ha garantizado, en este contexto, que su partido dará a los empresarios "el papel que les corresponde" después de que se les haya "demonizado" por ideología cuando son quienes generan empleo y riqueza. Ha enfatizado que deben volver a la mesa de negociación y pactar con el gobierno y con los sindicatos, a los que ha reprochado, en contraposición, que hayan convocado "por primera vez en la historia una huelga general que no fue muy seguida y que se convocó contra la oposición".

Para este "empuje" al sector empresarial e incentivar la economía, el vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP ha recordado las propuestas de su partido dirigidas a reducir burocracia, recalcando que "por cada nueva norma que haya que crear" se eliminarán tres, a fin de evitar la "hiperregularización" que lastra la economía.

Dentro de ello se ha referido a la posibilidad de que con una declaración responsable el empresario pueda reducir trámites burocráticos y a que, si gobierna el PP, el silencio administrativo será positivo a diferencia de lo que ocurre ahora.

A ello ha sumado la bajada de impuestos y las bonificaciones a las empresas que incentiven la contratación, reprochando que el Gobierno de Pedro Sánchez haya subido impuestos "cien veces" y que nunca se hayan pagado tantos como ahora que es cuando, sin embargo, "tenemos los peores servicios públicos".

Esta circunstancia le ha llevado a reflexionar sobre la idea de que el gobierno que entre tras las elecciones del domingo tendrá que solucionar problemas "no del día a día" sino temas que se daban hace "cien o 150 años", como los accidentes ferroviarios o los apagones.

A juicio de Bendodo "no hay nada que explique mejor la falta de trabajo, la falta de inversión y la falta de cariño del Gobierno" que lo ocurrido con la red ferroviaria y ha opinado que el Ministerio de Transportes evidencia la forma en que se ha gestionado el país desde el Gobierno.

"Ahí empezaron a robar con las mascarillas y Ábalos era el ministro que está hoy en la cárcel (...) y después vino el ministro Puente con 115 muertos a su espalda, dos accidentes y ahora tenemos un tercer ministro que es el vicepresidente Cuerpo que no ha dicho nada de la Alta Velocidad en Málaga", ha censurado.

En contraposición ha recordado la propuesta de su partido para que mientras no haya alta velocidad en este tramo se impulse un puente aéreo provisional a precio tasado entre Málaga y Madrid para compensar la llegada de viajeros que venían por esta vía, así como acuerdos con las compañías de vehículos de alquiler y de autobuses para aumentar la frecuencia y moderar los precios, entre otras propuestas a las que el Ejecutivo "no ha contestado absolutamente nada".

En el ámbito de la seguridad, Bendodo ha reivindicado el compromiso de su partido con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para considerarlos profesión de riesgo y reforzarlos en su lucha contra la delincuencia y el narcotráfico.

También ha recordado las propuestas de Feijóo en materia de vivienda, como la bajada de impuestos en este ámbito y el desarrollo de un plan para construir un millón de viviendas, así como para favorecer que las que están vacías entren en el mercado de alquiler ofreciendo protección a los propietarios en materia de ocupación ilegal o de impagos.

En materia de inmigración, ha querido dejar "meridianamente claro" que el modelo del PP "no es el de las regularizaciones masivas de unos ni de las expulsiones de todos" sino que están "a favor de una inmigración legal, que venga a trabajar a España, ordenada, que venga a aportar y adaptarse en nuestras costumbres". No obstante, ha dicho, el que "tenga antecedentes penales o el que cometa delitos o el que venga solo a cobrar subvenciones se habrá equivocado de país y tendrá que ser expulsado".

Se ha referido seguidamente a la defensa de la soberanía nacional y a la necesidad de reforzar nuestras fronteras en Ceuta y Melilla, incidiendo en que "si hay que desplegar el ejército para eso está" y "sin ningún miedo a nadie".

Por último, Bendodo ha pedido el voto para su partido el próximo domingo advirtiendo de que, "si alguien quiere el cambio, la vía directa es votar al PP" y evitar así lo que ocurrió en 2023 y que es lo que está "intentando" Pedro Sánchez, que la gente de centro derecha "vote a Vox" para restar votos al PP y que él pueda gobernar.