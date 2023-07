Bendodo (PP) acusa al Gobierno de "impedir que otras administraciones hagan cosas" contra la sequía

MÁLAGA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general del PP y candidato número uno de la formación por Málaga al Congreso, Elías Bendodo, ha lamentado que la solución del Gobierno de Pedro Sánchez a la sequía "es mirar al cielo y esperar que llueva", así como "impedir que otras administraciones hagan cosas".

En un encuentro informativo de Europa Press Andalucía, celebrado en Málaga, en el que ha sido presentado por el vicesecretario general de Cultura y Sociedad Abierta del PP, Borja Sémper, Bendodo ha incidido en que la sequía es "el principal problema que tienen ahora mismo Málaga, Andalucía y España".

Ha recordado que por ejemplo en el caso del trasvase de Iznájar (Córdoba), que corresponde al Gobierno de España realizarlo, la Junta de Andalucía con el PP "ha dicho tú no lo haces, lo hago yo, estoy dispuesto a pagarlo"; pero ha lamentado que "llevamos años esperando que el Gobierno de España autorice a hacer esa obra".

En general, ha contrapuesto la forma gestionar este problema por parte del Gobierno central con la del PP, asegurando que los representantes 'populares' en las instituciones se dedican "a resolver los problemas de la gente, que es al final el mandato que nos dais los ciudadanos; a mejorar la calidad de vida, a desarrollar proyectos de futuro que creen empleo y oportunidades a los territorios".

En este sentido, Bendodo ha hecho referencia a las medidas contra la sequía anunciadas por el recién reelegido presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, en su discurso de investidura "con inversiones 200 millones de euros" y también a las políticas del Gobierno andaluz de Juanma Moreno al respecto, que han supuesto "304 millones de euros en obras hidráulicas en esta provincia".

Así, ha abogado por la colaboración entre administraciones en la gestión del agua y ha recordado que durante los años de Gobierno socialista en Andalucía "lo único que hacía la Junta de entonces era poner el canon del agua que pagábamos todo, recoger dinero para no invertirlo después".

También se ha referido a la desaladora de la Axarquía, apuntando a "años y años para autorizarla y lo hacen al borde de la campaña electoral". "Todo anuncio político al borde de la campaña electoral tiene el tufillo ese aquí nos están intentando colar algo", ha advertido el coordinador general del PP.

Respecto a otros problemas como el de la movilidad, ha dicho que "llevamos años para hacer el acceso norte al aeropuerto" y ha recordado que el Gobierno de Mariano Rajoy "hizo el proyecto, las expropiaciones, en colaboración con los ayuntamientos de Alhaurín de la Torre y de Málaga, licitó la obra y la adjudicó; pero llegó el Gobierno de Sánchez rompió el proyecto, canceló la licitación y guardó el proyecto en el cajón".

"Eso es lo que ha hecho Sánchez con Málaga, no ha venido para nada estos años, solo para dar un mitin de vez en cuando", ha lamentado Bendodo, quien ha precisado que "no solo no ha hecho ninguna nueva obra, sino que las que estaban presupuestadas y previstas las ha paralizado", apuntando que tampoco ha atendido las peticiones de los alcaldes sobre la segunda ronda.

Según ha criticado, "se le llena la boca hablando de movilidad sostenible a Sánchez, pero guardaron otro proyecto en el cajón como es el tren que llegaba a Marbella y a Estepona, un proyecto muy costoso, pero que el Gobierno de Rajoy dio los primeros pasos". "Vuelta al cajón y paralización", ha incidido.

También ha criticado que el Ejecutivo central "abandonó a su suerte las políticas de playas y no deja hacer nada a los ayuntamientos". "Por eso cuando decimos que este Gobierno de Sánchez trabaja a la contra de Málaga y a la contra de la industria turística lo decimos con hechos", ha apuntado, insistiendo en que las políticas del Ejecutivo "ha sido no hacer nada, esperar que el mar se lleve la arena de las playas, los chiringuitos, los paseos marítimos".