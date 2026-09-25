Bendodo (PP): "La corrupción que rodea al PSOE, al Gobierno y a la familia de Sánchez ha llegado a Harvard"

El vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, en Málaga. - PP

MÁLAGA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha llamado la atención este viernes acerca de que la "corrupción que rodea al PSOE, al Gobierno y a la familia" del presidente Pedro Sánchez "ha llegado a Harvard", universidad estadounidense que el jefe del Ejecutivo ha visitado este jueves para intervenir en el John F. Kennedy Jr. Forum.

En una comparecencia ante los medios en Málaga, Elías Bendodo ha aludido a ese viaje del presidente del Gobierno y ha acusado a Sánchez de querer "huir" yéndose "al extranjero", y de montarse "una charla en Harvard" pensando que "se iba a dar un baño de multitudes" en dicha universidad "con los alumnos".

Pedro Sánchez "piensa que la corrupción que rodea a su partido, a su Gobierno y a su familia no pasa de las fronteras de nuestro país", pero "se equivoca", y "también la corrupción de Sánchez ha llegado a Harvard", ha comentado el vicesecretario 'popular', quien al respecto ha explicado que, al darle la palabra a los alumnos en dicho foro, le han preguntado al dirigente socialista "por la corrupción que rodea al PSOE, al Gobierno y a la familia de Pedro Sánchez".

"Les invito a que vean las imágenes de cómo se le cambia la cara al presidente del Gobierno cuando un alumno en inglés le pregunta por la corrupción que rodea a su partido, a su familia y a su Gobierno", ha comentado Bendodo antes de apostillar que Sánchez ha respondido en el "mismo tono" que empleó "contra" el presidente de la Ciudad autónoma de Ceuta, Juan Vivas, cuando le preguntaron por la situación de los menores migrantes no acompañados llegados a dicho territorio a finales del pasado mes de julio.

"El mismo tono de si necesitan ayuda que la pidan, de responderle mal también al alumno que lo pregunta", ha comentado Bendodo, que ha criticado que "ese es el presidente del Gobierno que tenemos, que pensaba que se iba a ir de España a Nueva York para taparse de la crisis y, nada más llegar a Nueva York, cuando le dan la palabra a los alumnos de la Universidad de Harvard, le preguntan por el escándalo de la corrupción" que le "rodea".

"MAFIA"

Bendodo también ha señalado que "nadie" del PSOE ha salido a "desmentir" una "noticia" acerca de que desde dicho partido habían contactado "con un clan de narcotráfico en Badajoz para que localicen a la jueza" que instruyó el caso contra el hermano del presidente, David Sánchez --Beatriz Biedma--, para que le dieran "un susto".

El representante del PP se ha preguntado si "estaba Pedro Sánchez al tanto de esto, de la operación contra la jueza que iba a juzgar a su hermano", y se ha respondido él mismo indicando que, "si no contesta esta pregunta Pedro Sánchez, es que sí estaba al tanto".

Tras urgir "explicaciones" del líder socialista, Elías Bendodo ha señalado que "si el Partido Socialista piensa como una mafia, contacta con otras mafias y actúa como una mafia, es que son una mafia pura", y ha aventurado que "en el PSOE todo lo sabe" su secretario general, Pedro Sánchez, "que es el 'one', como dicen los sumarios y muchos ciudadanos que están en el entorno del Partido Socialista y que han sido imputados o condenados".

Además, Bendodo ha aludido a la vicesecretaria general del PSOE federal y secretaria general del PSOE en Andalucía, María Jesús Montero, a quien ha emplazado a aclarar "si sabía algo de esto, porque al final era el Partido Socialista el que financiaba la cloaca, y ella era la número dos, junto a Santos Cerdán", el que fuera secretario de Organización.

"Si (Montero) no lo sabía, pues vaya vicesecretaria general, y si lo sabía, está tardando en dimitir", ha abundado el dirigente del PP, que ha criticado que la líder del PSOE-A "no ha dicho todavía ni 'mu' de la cloaca mafiosa del 'sanchismo'".

ZAPATERO, "PRESUNTO CONTRABANDISTA"

Por otro lado, Elías Bendodo se ha referido también a la investigación que afecta al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, al que ha tildado de "presunto contrabandista" por el caso de las "joyas valoradas en 1.300.000 euros" que se encontraron en un registro policial efectuado en su despacho en el marco de la investigación del caso 'Plus Ultra'.

"Ya el extremo del bochorno es que el ministro de Política Territorial", Ángel Víctor Torres, "compare las joyas con una caja de mantecados que te puedan regalar en Navidad", ha comentado Bendodo, que ha subrayado que, "más de tres meses para explicar de dónde" venían dichas joyas, Zapatero ha trasladado ahora al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama que "eran un obsequio del rey de Arabia" Saudí, algo que "negó tajantemente al principio" de la investigación, según ha remarcado el dirigente del PP, que ha puesto además de relieve que dicho monarca "murió", por lo que ya "no puede explicar si sí o si no" es verdad lo que dice el expresidente.

Bendodo ha considerado que en relación a este asunto está claro que dichas joyas "no tienen ni un papel, ni una justificación, y se las iba a quedar" Zapatero, "sin ninguna duda". "Por tanto, o las cobró como una comisión, o se las regalaron como presidente del Gobierno y cometió una irregularidad, porque tenía que haberlas inscrito en Patrimonio Nacional y declararlas", ha agregado.

El vicesecretario 'popular' ha subrayado que Zapatero "está imputado por contrabando", por lo que, si se le llama "contrabandista no nos estamos equivocando". "O, si me permiten, supuesto contrabandista", ha matizado Bendodo antes de instar al expresidente a que "deje de cambiar la versión, se centre en acreditar el origen" de dichas joyas y explique "a los españoles cómo se consiguieron y por qué se las quedó".