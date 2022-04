Bendodo replica al Gobierno que "todo el mundo está bajando impuestos en Europa" y que el plan del PP tiene "lógica"

MARBELLA (MÁLAGA), 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha replicado este sábado al Gobierno que "todo el mundo esta bajando impuestos en Europa" porque "hace falta" y ha defendido que el plan económico presentado por el líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, que incluye medidas como la reducción del IVA de la luz y el gas de forma inmediata, "está cargado de lógica, no de ideología".

En Marbella y durante un encuentro de alcaldes del PP de la Costa del Sol, Bendodo ha defendido que desde su partido se proponga una bajada impositiva "temporal". "Sí, entendemos que hay que sostener los ingresos del Estado, pero es necesario. Temporal, inmediata, del IVA al 4% en la luz y en el gas, fundamental para aliviar a las familias", ha considerado.

Bendodo ha agregado que desde el Gobierno se ha dicho "que no baja impuestos", ante lo que ha asegurado que "todo el mundo está bajando impuestos en Europa". "Todo el mundo, porque hace falta", ha insistido antes de comentar que "no tiene ningún sentido lo que está haciendo el Gobierno de España".

El número tres de los populares ha defendido que el plan económico presentado por Feijóo ha sido "trabajado pero con expertos, empresarios y enriquecido con sindicatos" y que "lo que pretende es ayudar, aliviar la carga de los españoles". "Es un documento cargado de lógica y no de ideología", ha subrayado antes de comentar que en ese compendio se busca "poner a disposición del Gobierno de España toda la experiencia que tiene el PP como partido de gobierno".

"Ahora somos no la oposición, ahora somos la alternativa, y por tanto tenemos la obligación de ayudar a nuestro país", ha agregado. Bendodo ha dicho creer que ese plan "difícilmente el Gobierno lo va a tirar a la basura, porque son propuestas razonables, de sentido común". "Merecen una valoración, una apreciación", ha considerado, antes de apuntar que están "a la espera de respuesta".

A juicio de Bendodo, "decir no al plan de Feijóo es decir no a España", una idea en la que ha insistido remarcando también que la batería de propuestas que contiene "no son de izquierdas ni derechas, son de sentido común". "Al Gobierno se le han acabado las excusas, tiene que asumir que las medidas que ha tomado por iniciativa propia son insuficientes. Solo han sido tardías e ineficaces", ha agregado.

El popular ha concluido su intervención señalando que en enero y febrero el Gobierno ha recaudado "7.500 millones de euros más". "Eso lo ha sacado del bolsillo de los españoles", ha apuntado antes de abogar por "devolver parte de ese dinero a los españoles, que lo están pasando mal".