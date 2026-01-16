Bendodo: "Todavía hay cosas por hacer en Málaga y las tiene que liderar mi alcalde", Francisco de la Torre

El vicesecretario de Política Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP y diputado en el Congreso, Elías Bendodo (i), saluda al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre(d), al inicio de un desayuno informativo de Europa Press Andalucía en Málaga. - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha considerado que "todavía hay cosas por hacer en Málaga, muchas, y las tiene que liderar mi alcalde", Francisco de la Torre; al tiempo que ha señalado que "hay proyectos que pueden durar un año y proyectos que tienen que durar 25 años".

"¿A Málaga le han sentado bien los veintitantos años de Paco de la Torre? Sí ¿Son suficientes? No", ha indicado este viernes Bendodo, quien ha participado en los desayunos informativos de Europa Press Andalucía, en colaboración con la Fundación Cajasol y con el patrocinio de Sando, y donde ha sido presentado precisamente por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre.

Para Bendodo, "no es cuestión de limitación de mandatos, como se ha hablado en política muchas veces", porque, ha apuntado, "a lo mejor con cuatro es suficiente o con 25, depende del proyecto que tengas". En su caso, ha recordado que consideró que ocho años en la Diputación "eran suficiente" y luego estuvo cuatro años en la Junta de Andalucía hasta que se fue a la dirección nacional del partido.

"El camino para mí es la meta, yo no tengo el objetivo de llegar a tal sitio, yo prefiero disfrutar del camino a llegar a ese sitio. Lo que puedes aprender en el camino es más importante que llegar a la meta. Por eso es muy importante saber irse. Yo creo que hay que cumplir etapas", ha explicado el dirigente 'popular'.

Según ha considerado, los malagueños son "afortunados" por tener un alcalde que "es la inteligencia natural en los tiempos de la inteligencia artificial" y ha destacado que De la Torre "tiene una visión nítida de la Málaga del presente y la del futuro, que pocos supieron ver entonces".

Así, ha reivindicado el éxito de Málaga y ha destacado que "este es el modelo que reclamamos en el PP para el resto de España: el de una Málaga líder, ilusionante y admirada en todo el mundo". En cuestiones como la vivienda, ha puesto en valor que el Ayuntamiento de la capital "ya lideraba hace décadas la creación de vivienda pública".

Al respecto, ha señalado que De la Torre ha construido y entregado desde el año 2000 "más de 5.300 VPO, mientras que en este mandato tiene en promoción otras 5.100 más". "¿Cuál es entonces el éxito de este alcalde para contar con el apoyo de los malagueños? Pues llevar años centrado en lo importante para transformar la ciudad, preservando su identidad, mejorando su autoestima y proyectando su imagen internacional, haciéndola más competitiva", ha detallado.

En contraposición, ha reprochado al Gobierno de Sánchez que haya traído a la vida pública dos elementos que son "altamente perjudiciales", como la banalidad política y el exceso de ideología.

"Hacía mucho tiempo que la política no estaba tan denostada por un Gobierno que se ha dedicado a construir un muro y romper entre españoles; que manipula las instituciones y que ha perdido el respeto a la verdad y a la palabra dada, lo cual produce un profundo rechazo en la ciudadanía", ha asegurado.

Para Bendodo, "el PP aborda los problemas que verdaderamente preocupan a los ciudadanos frente a un Gobierno que manipula las instituciones" y ha señalado las medidas en materia de vivienda puestas encima de la mesa por el presidente nacional de la formación, Alberto Núñez Feijóo.

Además, ha reivindicado el "compromiso real" del Gobierno de Juanma Moreno con la vivienda, apuntando que la Junta ha multiplicado por cuatro la creación de VPO desde 2019 hasta superar las 15.000. "Andalucía es ahora un polo de inversiones, con trece meses consecutivos aumentando la producción industrial por encima de la media, 55 meses bajando el paro y, por primera vez, con más autónomos que gente desempleada", ha detallado.

Ese "dinamismo", ha abundado, permite destinar "más fondos que nunca a la sanidad pública, invirtiendo actualmente el doble que durante la anterior etapa socialista, hasta superar los 16.000 millones de euros". "Las banderas del PSOE eran falsas porque lo que no va acompañado de presupuesto, no existe", ha advertido Bendodo.

Por su parte, De la Torre se ha referido a Bendodo como "un valor de la política española; experimentado, curtido y formado a nivel municipal, provincial, regional y también nacional".

Durante su presentación, el alcalde malagueño ha afirmado que "es difícil encontrar en la provincia un ejemplo más eficaz de impulso al turismo de interior que el Caminito del Rey, que ha cumplido diez años", señalando igualmente otros proyectos de éxito impulsados por Bendodo durante su etapa en la Diputación, como la Senda Litoral, la Gran Senda, la Noria o la Térmica.

"Hablamos de un hombre práctico e imaginativo, capaz de resolver problemas y de buscar soluciones", ha abundado, valorando durante su etapa en la Junta su "papel negociador y como portavoz de un gobierno que en las siguientes elecciones lograría la mayoría absoluta para Juanma Moreno".

"Es un orgullo que ahora esté en la tarea del impulso autonómico y local desde la visión nacional del PP", ha añadido De la Torre, quien se ha mostrado "convencido" de que Bendodo "escribirá nuevas páginas de eficacia, de imaginación, de respuesta a los problemas y de saber crear ese clima de diálogo y consenso que siempre ha prevalecido en su gestión".