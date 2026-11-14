Benjamín Prado, Soleá Morente, Carmela Ríos y visitas a la muestra de Rodney Smith, en el centro La Malagueta de Málaga

Cartel de visitas guiadas a la exposición a la exposición 'The End', del fotógrafo Rodney Smith en el centro cultural La Malagueta de la Diputación de Málaga. - DIPUTACIÓN MÁLAGA

MÁLAG 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El centro cultural La Malagueta de la Diputación de Málaga presenta una nueva semana de programación con propuestas que conectan literatura, pensamiento, historia y creación artística y que contará entre otros con el poeta Benjamín Prado, la cantante Soleá Morente y la periodista Carmela Ríos.

Del 16 al 22 de noviembre, la agenda incluirá también dos nuevas citas de Filosofía Ambulante en municipios de la provincia y, de manera especial durante el fin de semana, varias visitas guiadas a la exposición 'The End', del fotógrafo Rodney Smith.

La programación comenzará el lunes 16 de noviembre en Archidona (Málaga) con una nueva sesión de Filosofía Ambulante, que contará con la participación de la politóloga y socióloga Cristina Monge, han informado desde la Diputación en una nota.

Con el título 'El descontento como fracaso', el encuentro abordará las narrativas del desencanto y el desánimo en las sociedades contemporáneas, así como el papel de los discursos que circulan a través de las nuevas tecnologías en la percepción de la realidad y la confianza en los valores democráticos.

La actividad forma parte de la programación expandida del IX Festival de Filosofía de La Malagueta, dedicado este año al fracaso y comisariado por Valerio Rocco Lozano.

El martes 17 de noviembre, a las 19,00 horas, el ciclo '20/20/20: Encuentros Poéticos', coordinado por Alberto Gómez, reunirá al poeta y escritor Benjamín Prado y a la cantante Soleá Morente en una conversación que explorará los vínculos entre poesía y música popular, la transformación de los versos en canciones y la influencia de la tradición oral en la creación contemporánea.

Ambos invitados compartirán sus experiencias sobre la inspiración, la interpretación y la capacidad del arte para generar nuevas formas de emoción y conocimiento, han destacado.

La historia de la capital centrará la siguiente propuesta. El miércoles 18 de noviembre, a las 19,00 horas, el ciclo 'Historias de Málaga', coordinado por Ana Pérez-Bryan, dedicará una sesión al origen y la transformación del barrio de La Malagueta.

Según han precisado, con el título 'El origen del barrio de La Malagueta: de las casas de pescadores a un skyline propio', el encuentro recorrerá la evolución de uno de los enclaves más representativos de la ciudad, desde su pasado vinculado a la actividad pesquera, los negocios azucareros y bodegueros y los antiguos balnearios, hasta la transformación urbanística que cambió su fisonomía a partir de los años 60.

OTRAS ACTIVIDADES EN EL FINAL DE LA SEMANA

El jueves 19 de noviembre, a las 19,00 horas, el ciclo 'Demasiado Humanos', coordinado por José Antonio Trujillo, recibirá a la periodista Carmela Ríos para abordar el papel de las redes sociales como fuente informativa. La sesión analizará los desafíos que plantea su incorporación al trabajo periodístico, desde la verificación y el contraste de las informaciones hasta los sesgos, la desinformación y la influencia de los algoritmos.

Una conversación sobre cómo utilizar estas plataformas para seguir la actualidad sin renunciar al rigor y a los principios esenciales del periodismo, han destacado desde la Diputación.

La programación se extenderá el viernes 20 de noviembre hasta Mollina, donde Filosofía Ambulante contará con la escritora, poeta y filóloga María Sotomayor. Con el título 'El silencio como metáfora del dolor, vidas ocultas quebradas y en duelo', la sesión propondrá una reflexión sobre las experiencias que permanecen ocultas, el dolor y las huellas que determinadas vivencias dejan en la construcción de la identidad y las relaciones personales.

La programación tendrá uno de sus principales atractivos durante el fin de semana con las visitas guiadas a 'The End', la exposición dedicada al fotógrafo estadounidense Rodney Smith. El centro cultural ofrecerá tres oportunidades para acercarse a la muestra a través de un recorrido guiado por una selección de sus fotografías, su proceso creativo, sus influencias y el universo visual que caracteriza su obra.

Las visitas se celebrarán el sábado 21 de noviembre, a las 12,00 y a las 17,00 horas, y el domingo 22 a las 12,00 horas. Para participar será necesaria inscripción previa, que podrá realizarse a través del enlace habilitado en la página web del centro cultural www.cclamalagueta.com.

Esta propuesta permitirá al público profundizar en la mirada de uno de los fotógrafos "más singulares de la creación contemporánea" y descubrir las claves de un imaginario visual marcado por la composición, la imaginación y una particular relación con la realidad.

Con esta programación, el centro cultural La Malagueta continúa "impulsando una oferta plural que combina el encuentro con destacadas voces de la cultura y el pensamiento, la recuperación de la memoria local y la divulgación artística", han subrayado, al tiempo que ha incidido en que la agenda mantiene "su compromiso con la descentralización cultural a través de Filosofía Ambulante y amplía las oportunidades de acercamiento del público a sus exposiciones".

Todas las actividades celebradas en la Sala 001 tendrán acceso libre y gratuito hasta completar aforo. Las sesiones de Filosofía Ambulante acercarán la programación a Archidona y Mollina, mientras que las visitas guiadas a The End permitirán descubrir la exposición durante el sábado y el domingo.