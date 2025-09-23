Bernal señala que enfocarán la promoción más en el turismo nacional para recuperar cuotas de verano

ARCHIDONA (MÁLAGA), 23 (EUROPA PRESS)

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, ha expresado este martes su preocupación por el descenso del turismo nacional y ha asegurado que "a futuro cambiaremos nuestra promoción para enfocarla mucho más" a este turismo "y recuperar esas cuotas que tradicionalmente eran las que movían el verano".

Bernal ha dicho que no les consta por el momento un descenso en el turismo internacional "en ninguna de las nacionalidades que nos han visitado tradicionalmente" y ha apuntado que a partir de este mes de septiembre se produce un incremento nuevamente de este turismo "y estamos hablando de consumos medios muy importantes".

Así, en declaraciones a los periodistas en Archidona (Málaga), ha reiterado que en los tres meses de verano "habremos superado los 9.000 millones de euros, con una población andaluza empleada en el sector de más de 500.000 personas". "Son dos barreras psicológicas muy importantes que hemos superado en este año", ha incidido.

Pero, sí ha mostrado su preocupación por un descenso del turismo nacional, "es verdad que compensado también con una mayor facturación". "Es decir, mayor gasto en destino por parte de los turistas nacionales, pero han venido menos", ha aseverado el consejero.

Al respecto, ha indicado que este descenso tiene su origen "en que quizás se ha producido un ligero empobrecimiento por parte de la población española, que es la que fundamentalmente visita Andalucía durante esta época estival", motivado por cuestiones de macro y microeconómicas; "básicamente, un aumento de los tipos de interés, un aumento también del coste de la vida y de la inflación que de alguna forma ponen de relieve que en el día a día a los españoles nos cuesta un poco más llegar a fin de mes", ha dicho.

Según Bernal, "todo eso lo que provoca es un efecto de sustitución también en el consumo del ocio. Bien cambiar el ocio por un consumo de materias más importantes como la salud, como la alimentación, la educación o el transporte; y por otro lado también cambiar un tipo de ocio por otro", apuntando por ejemplo que "algunos gastos turísticos se reducen y se aumentan otros que tienen que ver con digitalización de los hogares, tipo el consumo de plataformas digitales".

Así, ha dicho que "son tendencias todavía que llevan muy poco tiempo y por lo tanto no queremos concluir nada al respecto, pero estamos trabajando en conocer cuáles son esas motivaciones" y enfocar más la promoción en el turismo nacional.

VISITA A ARCHIDONA

Bernal ha mantenido una reunión con la corporación municipal de Archidona, encabezada por su alcalde, Manuel Almohalla, y como antesala a la celebración de la Gala de los Premios de Andalucía de Turismo 2025.

La cita, que se celebrará el próximo 2 de octubre en esta localidad, reconocerá a empresas, profesionales y medios de comunicación que consolidan la marca Andalucía como un destino de excelencia.

"El turismo es uno de los motores principales de nuestra economía y un pilar para miles de familias andaluzas. Más de medio millón de andaluces trabajan hoy en esta actividad, y cada año seguimos reforzando nuestro liderazgo como destino de calidad y excelencia", ha subrayado el consejero.