La Biblioteca de Culturas Contemporáneas de Estepona suma cerca de 36.000 usuarios en su primer

La Biblioteca de Culturas Contemporáneas de Estepona

ESTEPONA (MÁLAGA), 7 (EUROPA PRESS)

La Biblioteca de Culturas Contemporáneas del Mirador del Carmen de Estepona (Málaga), cumple su primer aniversario "confirmando su posición como nuevo referente cultural en la ciudad". En total, cerca de 36.000 personas han pasado por este equipamiento municipal, diseñado como un centro cultural transversal, dinámico y orientado al futuro y a las necesidades de los usuarios.

El centro, convertido por su singularidad en espacio de referencia, está dotado de la tecnología y medios más avanzados, ofreciendo al ciudadano una completa oferta de uso para todas las edades. Este equipamiento ha captado la atención del público más joven, que representa cerca del 40% de los usuarios que en este primer año han pasado por las instalaciones.

El acto oficial para celebrar el primer aniversario tendrá lugar el próximo 19 de diciembre, a las 20.00 horas, con una programación especial que reunirá a la escritora Elvira Lindo, al actor Pepón Nieto y a la cantante Alondra Bentley, que cerrará el evento con un concierto acústico.

La entrada será libre hasta completar el aforo de la sala de conciertos del centro cultural. La biblioteca está pensada para que el usuario viva una experiencia única al visitarla día a día, de modo que se convierta en una extensión de su hogar, que pueda vivir el espacio cultural y tecnológico.

Además, la apuesta municipal por este espacio ha ido de la mano de un completo programa de actividades que han mantenido vivo este equipamiento durante todo el año.

Así, ha llegado a acoger cerca de 200 actividades entre talleres infantiles, talleres para adultos, conferencias, jornadas, diálogos (21), presentaciones (20), visitas guiadas infantiles (46), visitas guiadas adultos (18), cuentacuentos (2), clubes de lectura adulto (13), club de lectura infantil (3), conciertos (12), proyecciones cine (5) y exposiciones (Coco Dávez y Manuel Moreno, en la calle Terraza).

Además, en sus instalaciones se celebraron los actos de entrega de las dos últimas ediciones del Premio Internacional de Poesía, con encuentro con sus autoras.

De igual modo, este equipamiento municipal no sólo ha revitalizado la cultura local, sino que igualmente ha potenciado la presencia nacional de la ciudad en los ambientes culturales.

Su programación habitual ha logrado reunir a miles de personas que han conocido de cerca a nombres fundamentales de la creación en español como el Premio Cervantes Sergio Ramírez, el cineasta Oliver Laxe, los escritores Andrés Trapiello, David Uclés, Mara Torres, Jorge Bustos o Megan Maxwell, artistas como Soleá Morente, Anni B Sweet, Coco Dávez, Manuel León, y poetas como Elvira Sastre o Luis García Montero. El Festival Literario de Estepona (Flest), es otra cita referencial para los amantes de las artes y la literatura.

La Biblioteca de Culturas Contemporáneas dispone además de un amplio catálogo de referencias bibliográficas. En este primer año se han alcanzado los 4.000 préstamos de libros.

Para hacer uso del servicio de préstamo, los usuarios deben contar con la tarjeta de socio de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía, que se puede solicitar en cualquier momento tanto en la propia biblioteca del Mirador del Carmen, de manera presencial, como a través de la web www.bibliotecasdeandalucia.es. La biblioteca mantiene una amplia programación de eventos durante todo el año.