La Biblioteca Pública Provincial de Málaga suma más de 98.300 usuarios en siete meses

Archivo - Biblioteca Provincial de Málaga - JUNTA - Archivo

MÁLAGA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca Pública Provincial de Málaga ha sumado durante los primeros siete meses del año, de enero a julio, un total de 98.317 usuarios.

En concreto, por meses, enero ha registrado 14.557 usuarios; febrero, 14.789; marzo, 15.241; abril, 14.182; mayo, 17.218; junio, 15.275; y julio un total de 7.055 usuarios.

En relación con el tipo de préstamos, sumaron durante todo el citado periodo un total de 25.485. Así, los libros fueron 23.391; los documentos audiovisuales, 1.778; los sonoros, 178; y los documentos electrónicos, 29.

Por otro lado, las actividades culturales presenciales organizadas de enero a julio del año fueron un total de 355, que sumaron 17.187 asistentes, según los datos consultados por Europa Press. Por su parte, las actividades organizadas virtuales fueron 39 y más de 1.800 asistentes.

La colección de la Biblioteca Provincial es de aproximadamente 400.000 documentos. Así, 227.503 son ejemplares que forman parte de las colecciones de 2.303 títulos diferentes de periódicos y revistas; 149.604 libros y 11.800 unidades de carteles y postales.

Además, hay más de 7.500 películas y documentales; más de 5.100 unidades de documentos sonoros; más de 3.380 documentos electrónicos; más de 530 partituras de música; y unos 266 mapas.