BIC Euronova busca 20 emprendedores para el programa de incubación Ciberemprende

MÁLAGA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

BIC Euronova, el Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI) de Málaga, en colaboración con el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), ha anunciado el lanzamiento de la segunda edición de este ambicioso programa de incubación de apoyo a pymes innovadoras.

Esta iniciativa busca fomentar la creación de nuevas empresas, a través de un Programa de Incubación, al tiempo que refuerza la seguridad digital en la población y mercado español, han indicado desde BIC en un comunicado.

El proceso de selección de emprendedores/startups para el Programa de Incubación está previsto durante las próximas semanas, comenzando el programa de formación y mentorización el día 27 de octubre, con una duración de cinco semanas; a razón de dos jornadas de 4,5 horas en horario de mañana a la semana.

Además, las empresas contarán con una serie de horas de consultoría individualizada en temas legales y de gestoría/asesoría fiscal, laboral y contable, así como con el asesoramiento de un mentor experto.

Como requisitos, las ideas de negocio de los participantes deberán tener un componente digital, para el cual la ciberseguridad sea un aspecto relevante, con productos o servicios innovadores, o porque por su actividad sea algo clave en el negocio y deban aplicar ciberseguridad a entornos digitales seguros para sus clientes.

Los participantes podrán ser personas físicas que cuyo proyecto de emprendimiento aún no esté constituido como sociedad, si bien el emprendedor puede realizar su actividad como autónomo. Estos proyectos además tendrán la oportunidad de participar en convocatorias futuras del programa de aceleración, siempre y cuando la idea se vaya a llevar a cabo con la constitución de una sociedad.

Por su parte, Incibe trabaja incansablemente para afianzar la confianza digital en España, elevar los estándares de ciberseguridad y resiliencia, y contribuir al mercado digital. Su objetivo es impulsar el uso seguro del ciberespacio, promoviendo prácticas seguras y concienciando a la sociedad sobre la importancia de la ciberseguridad.

En calidad de entidad colaboradora del programa, BIC Euronova ofrecerá programas de aceleración, charlas, talleres, eventos y servicios de incubación a los participantes. "Este esfuerzo conjunto permitirá a los participantes, ya sean particulares, emprendedores y/o empresas, beneficiarse de una sólida base de conocimientos en ciberseguridad, fundamental para operar de manera segura en el entorno digital actual", han señalado.