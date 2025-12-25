Las bodas en las dependencias municipales del Ayuntamiento de Málaga suman más de 300 en 2025

Archivo - Una pareja se coloca las alianzas en la celebración de su boda en una imagen de archivo - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las bodas en las dependencias municipales del Ayuntamiento de Málaga han sumado más de 300, tanto en el Consistorio malagueño como en el Jardín Botánico, que también acoge este tipo de eventos.

En concreto, según las previsiones, este 2025 el Consistorio ha tramitado un total de 343 bodas en las dependencias municipales y, además, 15 de ellas no se han celebrado por desestimiento de los solicitantes.

Así, si se compara con el año anterior, las tramitadas fueron un total de 363, lo que suponen una diferencia de 22 celebraciones, según los datos.

En cuanto a las desestimadas, fueron 18 en el año 2024, frente a las 15 en 2025, lo que supone una diferencia de tres, según los datos consultados por Europa Press.