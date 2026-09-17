Bomberos actúan para sofocar el incendio declarado en un desguace en Málaga capital

Archivo - Nuevos vehículos del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga. - AYUNTAMIENTO - Archivo

MÁLAGA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de bomberos trabajan en la tarde de este jueves para sofocar un incendio declarado sobre las 16,20 horas en un desguace ubicado en la calle Marcelino Camacho de Málaga capital.

Según ha informado el servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press, por el momento no hay constancia de personas heridas como consecuencia del incendio y ha precisado que hasta el lugar se ha desplazado también la Policía Local y Nacional.

El fuego ha provocado una columna de humo de grandes dimensiones, visible desde distintos puntos de la ciudad, lo que ha generado numerosas llamadas al teléfono de emergencias. En concreto, el 112 ha recibido más de una treintena de avisos de vecinos alertando de la presencia del humo.