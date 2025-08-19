Bomberos de Málaga desplazados a Ourense revisan perímetros y posibles reactivaciones

MÁLAGA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El dispositivo del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga (CPB) y de Fuengirola desplazado a Ourense para participar en la lucha contra los grandes incendios que afectan al norte de España están este martes revisando perímetros y posibles reactivaciones.

En concreto, el dispositivo, compuesto por 16 bomberos y tres camiones autobomba, llegó en torno a las 22.00 horas de este pasado lunes a Ourense.

Un vez allí, el operativo se dividió, por lo que el CPB Málaga quedó desplegado en la zona de Verín (sur de Ourense) y los bomberos de Fuengirola se desplazaron a O Barco de Valdeorras (centro de la provincia).

Ambos equipos quedaron instalados en los parques de referencia de dichas localidades para iniciar las labores de apoyo a los efectivos gallegos.

Desde la llegada y hasta las 06.00 horas, el personal del CPB de Málaga ha trabajado intensamente en la protección de dos estaciones de servicio, la defensa de una vivienda en riesgo inminente de incendio y el refuerzo de perímetros de seguridad mediante la aplicación de fuego técnico controlado.

Por su parte, el equipo de Bomberos de Fuengirola cubrió y apoyó diversas salidas del Parque de Bomberos de O Barco de Valdeorras, interviniendo además en el control de un incendio en un vertedero de la zona.

Durante este martes los efectivos desplazados tanto del CPB (desde Verín) como de Fuengirola (desde O Barco de Valdeorras) están revisando perímetros y posibles reactivaciones.