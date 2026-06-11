Bomberos rescatan un gato con la cabeza atrapada en la celosía de una vivienda en Estepona (Málaga)

Bomberos rescatan un gato con la cabeza atrapada en la celosía de una vivienda en Estepona - CPB

MÁLAGA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) Málaga, dependiente de la Diputación Provincial, ha rescatado a un gato con la cabeza atrapada en la celosía de una vivienda en el municipio malagueño de Estepona, han indicado desde el CPB.

Los hechos han tenido lugar este jueves, pasadas las 09,30 horas. Una dotación del CPB de Estepona ha intervenido en el rescate, que ha tenido lugar en la calle Huerta Nueva del citado mismo municipio.

Así, los efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos han rescatado al animal, según han precisado las citadas fuentes, "con éxito y sin daños".