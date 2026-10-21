Bomberos rescatan a una oveja caída en una zona rural de Ronda (Málaga)

Un bombero rescata a una oveja caída en una zona rural de Ronda. - DIPUTACIÓN MÁLAGA

MÁLAGA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una dotación de Ronda (Málaga) del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) han realizado este miércoles una intervención para rescatar a una oveja caída y bloqueada en una zona rural de difícil acceso de dicha localidad.

En concreto, han informado, la intervención ha sido en el paraje de la Partida los Arenosos, en el mismo término municipal, y se ha desarrollado desde las 09,30 horas para finalizar sobre las 11,50 horas.

Desde el consorcio han señalado que los efectivos han conseguido llegar hasta la oveja y rescatarla con éxito, para posteriormente ponerla a salvo.

No es la primera vez que una dotación del CPB rescata a un animal; de hecho, este pasado sábado se puso a salvo a un búho real atrapado en una valla metálica entre Cortijo Las Piletas y Los Llanos, en Cartaojal, en Antequera (Málaga).