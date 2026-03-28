Archivo - 'Brisa en tu barrio' lanza su convocatoria 2026 para bandas malagueñas y andaluzas - BRISA FESTIVAL - Archivo

MÁLAGA 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ciclo 'Brisa en tu barrio' vuelve a lanzar, un año más, su convocatoria dirigida a bandas de Málaga y del resto de Andalucía. Esta iniciativa tiene como gran objetivo animar e impulsar zonas emblemáticas de la ciudad de Málaga y dar voz y escenario a todo el talento emergente que bulle en el panorama musical actual.

Con estos conciertos, han valorado desde la organización en un comunicado, no sólo se estimula y promueve a estos artistas, sino que se apoya a toda la industria que gira a su alrededor.

Así, a través de sus redes sociales y la página web oficial de Brisa Festival, se ha iniciado la convocatoria para los artistas y grupos que quieran formar parte del cartel de 'Brisa en tu barrio' 2026. Los interesados pueden inscribirse en https://tinyurl.com/BrisaentuBarrio26.

Por otro lado, han explicado que en breve se darán a conocer los rincones de Málaga que volverán a disfrutar de música en directo gratuita en múltiples formatos de la mano de Brisa Festival.

Uno de los pilares fundacionales de este gran evento, ya consolidado tras seis ediciones, "ha sido ayudar a las bandas emergentes a través de un ciclo de conciertos con los que apostar por la música más fresca, joven y atrevida".

Con esta iniciativa, Brisa Festival "revitaliza la escena cultural malagueña y andaluza al tiempo que impulsa, anima y estimula la agenda estival de los barrios malagueños".