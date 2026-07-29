Buscan a un motorista dado a la fuga tras atropellar a un agente de la Guardia Civil de Tráfico en Mijas (Málaga)

Agente de la Guardia Civil de Tráfico. - GUARDIA CIVIL

MÁLAGA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil se encuentra en la búsqueda de un motociclista que habría atropellado a un agente de la Agrupación de Tráfico de este cuerpo este miércoles sobre las 09,15 horas en el municipio malagueño de Mijas.

Así lo han confirmado a Europa Press desde la Guardia Civil de Tráfico, apuntando que los hechos se han producido cuando el conductor de la motocicleta ha sido parado por agentes al cometer una infracción, momento en el que ha emprendido la huida y los guardias civiles le han perseguido.

En esa huída, el motorista se ha caído, han explicado las mismas fuentes, quienes han señalado que mientras los agentes se dirigían hasta el individuo, este se ha vuelto a levantar y ha arrancado la moto "violentamente, golpeando" a uno de los agentes en la mano y el hombro.

Tras el atropello, el motorista ha emprendido la huida y actualmente la Guardia Civil ha iniciado una investigación para la localización, identificación y detención de este hombre. Por su parte, el agente atropellado ha resultado con lesiones leves.