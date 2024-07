Bustinduy pide desdramatizar la decisión de Sumar de abstenerse sobre reforma de CGPJ: Expresa que "hay que ir más allá"

MÁLAGA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha pedido desdramatizar la decisión de Sumar de abstenerse en la toma de consideración de la proposición de ley del PSOE y PP para la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que expresa, ha apuntado, "que hay que ir más allá y que hay que hacerlo ya".

"No es una oposición al desbloqueo de una situación que era inconstitucional y sangrante, nosotros hemos declarado públicamente que celebramos que por fin esa situación de anormalidad inaceptable se termine; pero al mismo tiempo expresamos que hay muchas tareas pendientes, hay muchas cosas por hacer, que hay que ir más allá y que hay que hacerlo ya", ha asegurado Bustinduy al ser preguntado al respecto por los periodistas en Málaga.

Así, ha querido mandar "un mensaje de desdramatización y de normalidad" y ha considerado que "es absolutamente legítimo abstenerse en una votación y creo que forma parte de la cultura parlamentaria y que es una de las maneras de enviar un mensaje político".

Según ha indicado, este mensaje "lo que expresa es que nos habría gustado ir más allá, que hay cuestiones pendientes en la democratización del Estado y del Poder Judicial en España que deberían ser atendidas con urgencia".

Al respecto, ha señalado que este pacto y esta iniciativa, "no recoge todavía, por ejemplo, la derogación de la Ley Mordaza es una reivindicación que nosotros llevamos haciendo años y que creemos que debería atenderse con absoluta urgencia".

"Creo que la abstención de hoy expresa un mensaje político que no es de oposición evidentemente al desbloqueo de la situación inconstitucional que durante más de cinco años el PP ha causado respecto al Consejo General del Poder Judicial, pero que expresa nuestra posición política que es que habría que tomar medidas más decididas e ir más allá y que habría que hacerlo ya", ha incidido.

Bustinduy ha asegurado que no ha cambiado nada respecto a las posturas de semanas anteriores y ha reiterado que "lo que expresa esta abstención no es una oposición al desbloqueo" de la situación, al tiempo que ha insistido en que "la cultura parlamentaria no es un código binario, se pueden enviar distintos y el mensaje que enviamos hoy es uno que dice que hay que ir más allá y hay que hacerlo ya".