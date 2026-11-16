Buxadé (Vox) dice que si vuelve a ganar Sánchez, "el colapso de la nación será definitivo"

El portavoz de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, en declaraciones a los periodistas en Vélez-Málaga. - VOX MÁLAGA

VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA)

El portavoz de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, ha considerado que "si vuelve a ganar Pedro Sánchez, el colapso de la nación será definitivo", punto en el que ha alertado de las consecuencias que, según sostiene, tendría la continuidad del actual Ejecutivo.

"Nos jugamos la nación", ha insistido Buxadé en un acto en la localidad malagueña de Vélez-Málaga, junto a Jesús Ruiz Ballesteros, candidato número 3 al Congreso por Málaga, y Patricia Rueda, candidata número 2.

Durante el encuentro, los representantes de la formación han abordado cuestiones como el acceso a la vivienda, la inmigración, la situación económica, las pensiones y el deterioro de los servicios públicos, defendiendo la necesidad de un cambio político basado en la prioridad nacional, la desregulación y la remigración.

Así, Buxadé ha calificado los próximos comicios como "las elecciones democráticas más importantes de nuestra historia desde 1978" y ha asegurado que España está ante una cita "decisiva".

Durante su intervención, ha defendido la necesidad de una "gran reforma nacional" y ha advertido de que están en juego la continuidad de los servicios públicos, la seguridad y las libertades de los ciudadanos.

El portavoz de Vox en el Parlamento Europeo ha responsabilizado al Gobierno socialista del "deterioro" que atraviesa el país y ha defendido que su formación debe contar con suficiente representación para impulsar sus propuestas durante la próxima legislatura.

Asimismo, Buxadé ha dicho que no tiene dudas de que "el riesgo de las pensiones pasa por cuatro años más de Sánchez" y ha incidido en que la sostenibilidad de estas depende de revitalizar la economía, impulsar la reindustrialización y facilitar la actividad de autónomos y empresas.

Así, ha reclamado una rebaja fiscal y ha insistido en que "la garantía de las pensiones es revitalizar nuestra economía, reindustrializar la economía, facilitar la labor de los autónomos".

El dirigente de Vox ha defendido también la necesidad de recuperar empresas y actividad industrial, facilitar la contratación y favorecer el crecimiento de los salarios como elementos fundamentales para garantizar el futuro económico de España.

Por último, ha vinculado la presión sobre los servicios públicos con la situación migratoria y ha defendido "el establecimiento de la prioridad nacional en el acceso a los recursos públicos, incluyendo la sanidad y las ayudas sociales".

"Yo le puedo asegurar que si ponemos orden en las fronteras, si ponemos orden en los centros de atención primaria, en los hospitales, para que haya prioridad nacional, para que los españoles y los extranjeros que trabajan, que cotizan y que pagan impuestos tengan sus derechos y el resto, evidentemente, si les motive a volver a su casa voluntariamente, no habrá ningún riesgo para las pensiones", ha incidido.

Por su parte, Ballesteros ha criticado "el grave problema de acceso a la vivienda" que atraviesan Málaga y el conjunto de España, responsabilizando de esta situación a las políticas del Gobierno.

Según ha señalado, "la Ley que no falla nunca es la que no sale en el BOE, la Ley de Oferta y Demanda", y ha advertido de que "la llegada de millones de personas en un corto periodo de tiempo incrementa la presión sobre los precios y los servicios públicos".

Entre las medidas que plantea Vox, ha destacado "la deportación de inmigrantes en situación irregular y de aquellos que cometan delitos, así como establecer la prioridad nacional en el acceso a las viviendas de protección oficial para los españoles".

Asimismo, ha apostado por "reducir las trabas burocráticas en el sector inmobiliario y facilitar la actividad de promotores y constructores mediante la declaración responsable".

Patricia Rueda, por su parte, ha calificado las próximas elecciones de "trascendentales para Málaga y para España" y ha apelado a la unidad y al trabajo para impulsar el proyecto de su formación. "Estamos ante una oportunidad histórica. Es ahora, o quizás nunca, y por eso os quiero pedir unidad", ha manifestado, animando a los asistentes a trabajar para llevar a Santiago Abascal al Gobierno de España.

Durante su intervención, Rueda ha defendido las propuestas de Vox bajo las consignas de "prioridad nacional, desregulación y remigración", que ha presentado como los tres ejes para recuperar "la seguridad, la libertad y el bienestar de los malagueños, de los españoles".

Asimismo, ha pedido movilizar a los abstencionistas y convencer a quienes todavía no votan a su partido, momento en el que ha asegurado que "no es cuestión de izquierda o de derecha, es cuestión de 'Sentido Común', de la Málaga que queremos, de la España que queremos".