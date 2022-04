El CAC Málaga abre en horario especial durante la Semana Santa

MÁLAGA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Arte Contemporáneo de Málaga y la sala expositiva de CAC Málaga-La Coracha abren en horario especial durante la Semana Santa permitiendo la visita a ambos espacios de las personas que se encuentren en la ciudad durante esos días.

En concreto, el CAC Málaga tendrá un horario de apertura de 09.00 a 21.30 horas de martes a domingo incluido el lunes 11 de abril y los festivos 14 y 15 de abril.

De este modo, los visitantes podrán ver las exposiciones temporales 'Schnabel and Spain: Anything Can Be a Model for a Painting' del artista Julian Schnabel que se inaugura este viernes 8 de abril a las 20.00 horas; P'lotting Upon the Passage of Time' del artista Phil Frost y el vídeo Eclypse (2021) de la artista Cachito Vallés hasta el 2 de mayo, además de las dos colecciones permanentes de 'Pasión II. Colección Carmen Riera' y 'Neighbours IV'.

En cuanto a la Biblioteca del CAC Málaga, continúan los servicios de atención al usuario, zona de lectura, consulta del catálogo online, conexión wifi, hemeroteca, servicio de referencia e información bibliográfica, espacio infantil y acceso a internet y ofimática; con un horario de acceso de lunes a miércoles de 09.00 a 21.00 horas. Festivos 14 y 15 de abril además del sábado 16 de abril cerrados.

Por otro lado, la sala expositiva de CAC Málaga-La Coracha abrirá en su horario habitual de 10.00 a 20.00 horas de martes a domingo incluidos los festivos 14 y 15 de abril cerrados. Los visitantes podrán ver la exposición '99 cosas' del artista Cristóbal Quintero.