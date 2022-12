. CAC Málaga estrena la exposición 'Tú eres otro yo', compuesta por un mural y 30 dibujos de Eduardo Sarabia

MÁLAGA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Arte Contemporáneo de Málaga estrena este viernes la obra más reciente del artista Eduardo Sarabia con la exposición 'Tú eres otro yo', que está comisariada por Fernando Francés y compuesta por una intervención mural en el espacio central del museo y una selección de 30 dibujos de acrílico y pan de oro sobre papel, realizados a lo largo de 2022.

De este modo, 'Tú eres otro yo' se presenta como una invitación a la reflexión sobre el cambio como energía vital y la apertura al futuro a través de elementos que conectan con diferentes culturas y naciones, según han señalado desde el CAC a través de un comunicado.

Sarabia, que presenta escenas intrincadas con romanticismo, humor y una sensación de absurdo, suele representar en sus obras temas de contenido social y político, aunque para esta ocasión, "trata un proyecto de carácter más intimista enfatizando su creación en el relato, usado como hilo conductor sobre la concienciación del cambio como energía vital".

De esta manera, su trabajo destaca por el empleo de colores vibrantes que tienen origen en la influencia de la cultura mexicana, su entorno y el trasiego del día a día. Además, en ellas, incorpora diversos elementos que el artista ha ido añadiendo a su lenguaje visual basados en sus experiencias y vivencias a lo largo de su vida como el ajedrezla imaginería en torno al paisaje típico mexicano, las fiestas populares, las distintas culturas o la ceiba sagrada.

La intervención mural ocupa todas las paredes de la sala central del museo con grandes enredaderas verdes, un elemento muy empleado en sus obras, típicas de las decoraciones de los barrios latinos de Los Ángeles, lugar donde el artista vivió en su infancia. Las enredaderas, que se encuentran desplegadas a lo largo del espacio, cuentan con grandes ramificaciones para dar paso al resto de las obras que componen la muestra.

El lenguaje visual que Sarabia ha ido creando durante su trayectoria artística toma como punto de partida un periodo de introspección en el año 2019, donde reflexionaba sobre lo familiar o la naturaleza.

Continuando con ese proceso hacia el interior, para esta ocasión, el artista invita al espectador a reflexionar sobre la metafísica y lo espiritual.

COLECCIÓN DE 30 DIBUJOS

Por otro lado, la serie de dibujos "ensalza el pasado y el futuro representados como un diario onírico del artista donde la ensoñación y los conocimientos místicos como la alquimia, la quiromancia, el tarot o la gráfica antigua judeo cristiana cobra gran relevancia".

Los dibujos simulan un juego de cartas donde la mano es el elemento protagonista en la mayoría de las piezas que conforman esta serie. El simbolismo de la mano cobra importancia a lo largo de la historia con diversos significados, como las primeras manifestaciones artísticas, símbolo de unión, elemento de representación del lenguaje de signos y otra multitud de acepciones.

Otros de los elementos representativos que emplea Sarabia en esta serie de dibujos son la salamandra como animal de resistencia y poder que utiliza como símbolo repetitivo en sus fondos estampados como en 'Gold Buffalo Coin 1976' o 'Time Tells All'.

Aspectos como la cultura de las drogas de México se ven reflejadas en obras donde destacan las hojas de marihuana, como en 'I am another you' o animales que representan drogas específicas como el gallo-marihuana; la cabra-heroína y el loro-cocaína, tal y como se observa en 'Más oro'.

FENÓMENOS ASTROLÓGICOS Y ORO

También utiliza los fenómenos astrológicos como los eclipses para simbolizar la energía solar, el portal energético, la señal onírica y el círculo negro que enaltece la apertura al azar y lo incontrolable, apreciado en obras como 'Total Eclipse Of The Sun' o 'In Loving Memory'.

A ello se suma el oro, siempre presente en su obra, "en representación de la historia familiar, del tesoro, aunque ahora también lo emplee como recurso de una evocación a la energía más pura, a la protección y a lo divino".

En las obras 'Moneda Dos Pesos 1976' y 'Moneda Dos Pesos y Medio' se observa un fondo estampado con una moneda de oro rodeada con una corona de hojas de laurel.

Por otro lado, destacan las conocidas vasijas de cerámica pintadas a mano en blanco y azul de Sarabia que se aprecian en las obras 'Parrot vase' y 'Solar eclipse vase'. La cerámica "es un proyecto que cuenta historias también y en el que intervienen mucho las tradiciones, es un formato que permite contar y hacer conexiones".