El CAC Málaga inaugura el viernes la exposición del norteamericano Julian Schnabel pospuesta por el paro de transportes

MÁLAGA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Arte Contemporáneo de Málaga presenta del 8 de abril al 12 de junio 'Schnabel and Spain: Anything Can Be a Model for a Painting', una selección de la producción artística del pintor norteamericano Julian Schnabel, comisariada por Fernando Francés y Cy Schnabel.

La exposición se compone de 23 pinturas realizadas desde 1997 hasta la actualidad, que muestran las obras del artista en el contexto de la pintura española y la evolución de su producción artística durante este periodo.

Las pinturas de Schnabel representan una constante investigación de las diversas formas de aplicar y entender la pintura, desafiando las nociones convencionales de este medio desde sus retratos de resina o sus trabajos realizados con objetos encontrados.

Debido a la huelga de transportistas, el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga tuvo que posponer la fecha de inauguración de la exposición, prevista para el pasado 25 de marzo al próximo viernes 8 de abril. La mayoría de las obras procedente de Estados Unidos, que se encontraban a la espera de poder ser transportadas del puerto a Málaga, han sido entregadas este lunes en un container que ha sido descargado para poder continuar con el montaje de la exposición e inaugurar en la fecha prevista.

Julian Schnabel (Brooklyn, Nueva York, 1951) estudió en la Universidad de Houston, donde obtuvo en 1973 el título Bachelor of Fine Arts. Se trasladó a Nueva York y continuó con el Independent Study Program en el Museo Whitney. Su trabajo ha sido expuesto en numerosas instituciones a nivel internacional de renombre como en el The Brant Foundation Art Study Center, Nueva York, EEUU (2021); Musée d'Orsay, París, Francia; Legion of Honor Museum, San Francisco, EEUU y Aros Aarhus Kunstmuseum, Dinamarca (todas de 2018).

También en Pace Gallery, Nueva York, EEUU y Hall Art Foundation, Schloss Derneburg Museum, Alemania (ambas de 2017); Aspen Art Museum, Colorado, EEUU (2016); NSU Art Museum Fort Lauderdale, Florida, EEUU (2015); Art Gallery of Ontario, Toronto, Canadá (2010); Beijing World Art Museum, Pekín, China (2007); Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid (2004); Whitney Museum of American Art, Nueva York, EE.UU (1986) o Tate Gallery de Londres (1982), entre otras.

Su obra está incluida en los principales museos internacionales y colecciones privadas, como el Museo Metropolitano de Arte, MET; el Museo de Arte Moderno, MOMA; el Museo Guggenheim y el Whitney Museum of American Art, Nueva York; el Museo de Arte Contemporáneo, MOCA y la Fundación Broad Art, Los Ángeles; Reina Sofía, Madrid y el Centro Georges Pompidou, París.