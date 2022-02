El CAC Málaga presenta en el Espacio 5 'Syntagma' de Valie Export

MÁLAGA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Arte Contemporáneo (CAC) de Málaga presenta el vídeo Syntagma (1984), donde la artista austríaca Valie Export muestra durante unos 18 minutos imágenes donde el cuerpo femenino realiza diversas acciones en relación con el entorno, en la que reflexiona sobre la búsqueda de la identidad de la mujer en la sociedad.

Export ha sido pionera en el arte feminista y en las performances, además se la conoce internacionalmente por la realización de vídeos, largometrajes y cine expandido, fotografías, instalaciones e imágenes digitales y por sus publicaciones sobre arte contemporáneo. En este caso, su obra podrá disfrutarse hasta el 1 de marzo, según han informado desde el museo en un comunicado.

La fotografía le permitió profundizar en la relación con la copia y reflexionar sobre el concepto de imagen. Esto le abrió camino en el cine y le posibilitó explorar los horizontes del cine convencional, integrándose en el área del cine expandido, que le permitió elaborar una crítica del cine a través de acciones en las que intervenía sobre aspectos del medio cinematográfico.

En su trabajo reflexiona sobre las cuestiones de género, la identidad, el feminismo, el sexo y el cuerpo como modo de expresión. De hecho, la figura de Export ha estado presente entre las declaraciones feministas más radicales en Europa en las décadas de los sesenta y setenta, y su trabajo, a través del rol de la mujer, profundizó en los sistemas de control que se han vuelto omnipresentes en el siglo XXI como la vigilancia o la información como uso de poder, entre otras.

Con 'Syntagma' esta austríaca incide en la fragmentación del cuerpo de la mujer, que refleja su objetivación a través de varias partes como brazos, piernas, senos, rostros, entre otros, que son repetidos, acelerados, ralentizados o ampliado en los fotogramas de la película. Esta producción lleva inexorablemente hacia una reflexión sobre el papel pasivo de las mujeres en el cine.

La obra comienza con la aparición de dos tiras de cliché a través de las cuales se abren lentamente paso dos manos femeninas intentando ocupar el espacio central de la imagen para introducir el título de la película y comenzar a deletrear en lenguaje de signos la palabra "Syntagma".

Así, 'Syntagma' (1984) es como una mirada que uno intercambia consigo mismo, como si fueran dos personas, en la que destaca la visión de los ojos hacia sí mismo y la vista hacia la cámara. De este modo, Export confirma la Teoría de los Cuerpos Múltiples, según la cual, un solo cuerpo puede pertenecer a diversos sistemas de representación.

La artista vincula las diversas técnicas cinematográficas junto a los resultados de sus más de dos décadas de investigación sobre el cuerpo femenino. En la obra se observa diversas acciones realizadas por un personaje femenino, donde pone en valor el papel de la mujer y su cuerpo, en una búsqueda por su identidad.

Durante la proyección de la obra, se produce un reflejo de sí misma, como si se tratara de una doble, en un ejercicio de introspección hacia la busca de la identidad, que la artista consigue utilizando la técnica de la pantalla dividida para mostrar las dos caras de la mujer o la repetición de imágenes,

El cuerpo, y específicamente el cuerpo de la mujer, se utiliza a menudo para tratar cuestiones de origen, relaciones sujeto-objeto, resistencia política o sexualidad. La noción del lenguaje corporal de Valie Export plantea una dicotomía entre el sujeto y el objeto donde reconoce el fin del cuerpo o al menos la ruptura definitiva con la forma en que lo entendemos más allá de una entidad biológica, existencial o metafísica.

Valie Export (Linz, Austria, 1940) tuvo su educación artística en la Escuela de Artes y Oficios de Linz, y estudió pintura, dibujo y diseño en la Escuela Nacional para la Industria Textil de Viena. Trabajó brevemente para la industria cinematográfica como script girl, montadora y extra. Desde 1995, Export es catedrática performance multimedia en la Academy of Media Arts|Kunsthochschule für Medien de Colonia.

Entre sus obras también destacan 'Splitscreen - Solipsismus' (1968); 'Interrupted Line' (1971); 'Mann & Frau & Animal' (1973); 'Adjungierte Dislokationen' (1973); 'Invisible Adversaries (Unsichtbare Gegner)' (1976) o 'I turn over the pictures of my voice in my head' (2008), entre otras.