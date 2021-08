El CAC Málaga vuelve a su horario habitual

MÁLAGA, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Arte Contemporáneo de Málaga y la sala expositiva de CAC Málaga - La Coracha vuelven a su horario de apertura al público habitual a partir de este miércoles, 1 de septiembre.

El CAC Málaga tendrá un horario de apertura de 09.00 a 21.30 horas de martes a domingo. Lunes cerrados excepto el 20 de septiembre, 18 de octubre, 1 de noviembre y 6 de diciembre, según ha informado el CAC en un comunicado.

De este modo, los visitantes podrán ver las exposiciones temporales 'The Silence of Eternity' del artista canadiense Don Bergland; la obra 'Cindy Sherman: An Interview (1980-1981)' hasta el 24 de octubre o las dos colecciones permanentes de 'Pasión II. Colección Carmen Riera' y 'Neighbours IV'. Por otro lado, el viernes 10 de septiembre, se inaugurará 'Uno y uno igual a tres', una visión retrospectiva del artista italiano Michelangelo Pistoletto.

En cuanto a la Biblioteca del CAC Málaga, continúan los servicios de atención al usuario, zona de lectura, consulta del catálogo online, conexión wifi, hemeroteca, servicio de referencia e información bibliográfica, espacio infantil y acceso a internet y ofimática; con un horario de acceso de martes a viernes de 09.00 a 21.00 horas, excepto el lunes 20 de septiembre y el 18 de octubre. Sábados de 09.00 a 15.00 horas y los domingos cerrados.

Por otro lado, la sala expositiva de CAC Málaga - La Coracha adaptará su horario de 10.00 a 20.00 horas de martes a domingo y los lunes permanecera cerrado.

Los visitantes podrá ver las exposiciones 'Pax Natura' de la artista malagueña Aixa Portero hasta el 19 de septiembre y 'La Mirada Inconcreta. Colección CAC Málaga' hasta el 03 de octubre.