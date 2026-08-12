Cae en Málaga una red dedicada al narcotráfico y al blanqueo de capitales liderada por un arquitecto financiero

Archivo - Imagen de recurso de un agente de la Policía Nacional.- SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO - Archivo

MÁLAGA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de Policía Nacional, en una operación desarrollada conjuntamente con las autoridades de los Países Bajos, han desarticulado una organización criminal asentada en la provincia de Málaga dedicada a la introducción de grandes cantidades de cocaína en Europa y al blanqueo de los beneficios obtenidos con esta actividad ilícita.

La investigación ha permitido acreditar que la organización mantenía conexiones con distintos países europeos y con Sudamérica, utilizando la vía marítima y el transporte de mercancías en contenedores para la introducción de importantes partidas de cocaína a través del puerto de Róterdam, ha indicado la Policía Nacional en un comunicado.

Las primeras pesquisas permitieron identificar a un ciudadano que presuntamente actuaba como responsable de las operaciones de blanqueo de capitales de la organización y de otras redes criminales asentadas en la zona.

En concreto, habría diseñado complejas estructuras societarias destinadas a ocultar el origen ilícito de los beneficios del narcotráfico, utilizando contratos de préstamo ficticios para canalizar al menos 4.000.000 de euros hacia la adquisición de inmuebles en la provincia de Málaga.

Posteriormente, dichas propiedades eran transferidas a familiares del principal investigado con el objetivo de dificultar su localización y desvincular los bienes de su verdadero origen.

Los investigadores concluyeron que el detenido no actuaba como un mero asesor financiero, sino que prestaba de forma continuada servicios especializados de blanqueo de capitales a diferentes organizaciones criminales internacionales, facilitando la integración de los beneficios obtenidos mediante el tráfico de drogas en los circuitos económicos legales.

EL PRINCIPAL LÍDER, DETENIDO EN ESTEPONA

El principal líder de la organización fue detenido en la localidad malagueña de Estepona. Se trata de un objetivo de alto valor para Europol (High Value Target) y de una persona sobre la que pesaban investigaciones abiertas en distintos países europeos, entre ellos Bélgica.

Las investigaciones apuntan, además, a que el detenido habría organizado recientemente el envío de un contenedor con más de 1.000 kilos de cocaína con destino al puerto de Róterdam.

La explotación operativa de la investigación se adelantó ante el riesgo de que el investigado pudiera abandonar Europa y refugiarse en un tercer país, dificultando así su localización y puesta a disposición judicial.

Por ello a finales de junio se realizaron entradas y registros en Málaga (cinco) y en Países Bajos (tres) donde se intervinieron cinco armas de fuego, tres vehículos de alta gama, un dron, 40 móviles, joyas valoradas en unos 170.000 euros, un reloj de una marca de gran prestigio y además se han conseguido bloquear inmuebles por valor de 4.000.000 de euros.

La operación se saldó con cinco detenidos, entre ello el objetivo de alto valor para Europol (High Value Target) y el líder de la organización conocido como "el arquitecto financiero de Costa del Sol" que actuaba como blanqueador al servicio de otros entramados criminales y se encargaba de ocultar e integrar en la economía legal el dinero procedente del narcotráfico.

Todos ellos pasaron a disposición de la autoridad judicial la cual decretó el ingreso en prisión provisional del principal investigado por el blanqueo de capitales.

También, en ejecución de las correspondientes Órdenes Europeas de Detención y Entrega, dos de los ciudadanos neerlandeses detenidos fueron entregados a las autoridades judiciales de los Países Bajos.

Por último, han valorado que la operación pone de manifiesto la importancia de la cooperación policial internacional frente a organizaciones criminales transnacionales dedicadas tanto al tráfico de drogas como al blanqueo de capitales, una actividad esencial para garantizar la continuidad financiera de estas redes.

Actualmente la investigación, continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones dirigidas a la completa desarticulación de las estructuras económicas vinculadas al narcotráfico internacional.