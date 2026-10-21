La Caja Blanca acoge el clasificatorio nacional del campeonato 'Rocket League' de videojuegos el próximo 24 de octubre

El director general de juventud, Fernando Leguina, en rueda de prensa. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Caja Blanca de Málaga acoge el clasificatorio nacional del campeonato 'Rocket League' de videojuegos el próximo 24 de octubre. El evento, organizado por la Federación Española de Videojuegos (Fejuves) en colaboración con el Área de Juventud, contará con un torneo Open y un Kahoot interactivo en el escenario, con entrada gratuita hasta completar aforo.

Las fases finales reunirán a los ocho mejores jugadores del país y el ganador representará a España en el 'European Esports Challenge' que se disputará en febrero de 2027.

El director general de juventud, Fernando Leguina, junto con el presidente de Fejuves, Ignacio Chamorro, han informado este miércoles sobre la celebración de esta competición de Esports el próximo sábado en La Caja Blanca con el objetivo de impulsar el talento tecnológico local y ofrecer alternativas de ocio digital saludable a la juventud malagueña.

El campeonato ha tenido una fase online, con más de 120 personas inscritas, y en la que ya han obtenido su plaza para la final de este sábado los cuatro mejores clasificados. Los otros cuatro jugadores que participarán en la final saldrán del torneo que se disputará el sábado a partir de las 10,30 horas en la misma Caja Blanca.

Los interesados pueden inscribirse en la web https://www.fejuves.es/clasificatoriomalaga/ con un máximo de 64 jugadores.

La jornada comenzará a las 10,30 horas con la apertura de puertas y la confirmación de las preinscripciones online. El público asistente podrá participar desde las 10,45 horas en un juego de Kahoot interactivo en el escenario principal y del torneo en la que los jugadores inscritos buscarán una de las cuatro plazas vacantes para la final de la tarde.

La competición se reanudará a las 16,30 horas con el sorteo de emparejamientos de los ocho finalistas (los cuatro clasificados de la fase online previa y los cuatro mejores del torneo open matutino).

Las partidas de la fase de grupos comenzarán a las 16,45 horas, seguidas de las semifinales a las 18,30 horas, mientras que la final se estima que comience a las 19,00 horas. El ganador se convertirá en el representante de España en el 'European Esports Challenge'.

La jornada concluirá con el sorteo de una camiseta oficial de la Selección Española de Esports entre el público y el acto de clausura a las 19,45 horas.