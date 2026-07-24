Cámara de Cuentas aprueba las directrices técnicas de la fiscalización de determinadas áreas del Ayuntamiento de Nerja

MÁLAGA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Cámara de Cuentas ha aprobado el documento de directrices técnicas de la fiscalización de determinadas áreas del Ayuntamiento del municipio malagueño de Nerja.

El objetivo de la auditoría financiera es expresar una opinión en términos de seguridad razonable sobre si la liquidación del presupuesto de gastos del ejercicio fiscalizado (2024), expresa, en todos sus aspectos significativos, la imagen fiel de las operaciones presupuestarias ejecutadas en el ejercicio, conformidad con el marco normativo de información financiera y presupuestaria que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

Para la auditoría de cumplimiento, el objetivo es opinar en términos de seguridad razonable, con alcance referido al examen del cumplimiento de legalidad para cada una de las áreas que conforman el alcance material de la presente actuación, han indicado en un comunicado.

El ámbito objetivo de la auditoría financiera, lo compone la liquidación del presupuesto de gastos. El alcance objetivo de la auditoría de cumplimiento lo componen las siguientes las áreas y materias de Tesorería, Contratación menor y Personal.

El alcance temporal del trabajo se centrará en el ejercicio 2024. No obstante, se desarrollarán pruebas y procedimientos de auditoría sobre datos, informaciones o actividades de ejercicios anteriores o posteriores si éstos resultaran necesarios para una mejor consecución de los objetivos de la actuación.