Camela, OBK, Modestia Aparte y Pasión Vega actuarán en la Feria de San Pedro Alcántara (Málaga) del 13 al 19 de octubre

Presentación feria de San Pedro Alcántara 2026. - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

MÁLAGA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) ha presentado este jueves el programa de festejos para la feria de San Pedro Alcántara, que se celebrará del 13 al 19 de octubre. Las actuaciones musicales incluyen los nombres de artistas de la talla Camela, OBK, Modestia Aparte y Pasión Vega, además de otras propuestas centradas en el talento local, actividades familiares y tradiciones vinculadas a estas fiestas.

La programación, que ha dado a conocer la alcaldesa, Ángeles Muñoz, incluye una noche dedicada a los 80, una velada andaluza, un tardeo joven con siete DJs locales y actividades para familias, mayores y público infantil.

Muñoz ha destacado durante la presentación de los festejos "el carácter abierto y familiar de esta celebración" y ha animado a vecinos y visitantes a disfrutar de una cita que, por sus características y ubicación "en un entorno maravilloso", se ha consolidado como uno de los principales encuentros festivos del municipio.

La primera edil ha señalado que el calendario se ha diseñado para que "haya feria para todos", con propuestas adaptadas a diferentes edades y preferencias y propuestas específicas para el público infantil, los jóvenes y los mayores, además de una programación ecuestre que "este año ampliará su presencia respecto a la edición anterior".

Las principales actuaciones tendrán como escenario el auditorio del recinto de La Caridad. OBK y Modestia Aparte actuarán conjuntamente el 16 de octubre, Pasión Vega lo hará el 17 de octubre y Camela cerrará las grandes citas musicales el 18 de octubre.

La propuesta musical, ha detallado la edil, se completará en el Palenque con una apuesta por el talento local, actuaciones de academias de baile y diferentes noches temáticas. Entre las propuestas previstas figuran una noche dedicada a los años 80, otra de temática andaluza con homenaje a Triana y Medina Azahara y un tardeo joven que contará con siete DJs locales.

PROGRAMACIÓN COMPLETA PARA LA FERIA DE SAN PEDRO ALCÁNTARA

El inicio oficial de la feria tendrá lugar el 13 de octubre, cuando a las 17,00 horas se celebre el tradicional pasacalle de gigantes y cabezudos, acompañado por la Banda de Música Ramón Mayén. El encendido del alumbrado será a las 21,00 momento en el que el recinto ferial se abra oficialmente al público acompañado por el espectáculo pirotécnico 'Carácter Mediterráneo'.

La primera jornada festiva continuará con el pregón de Rafael Reyes, director de la escuela de música Rock Factory, y la coronación e imposición de bandas de reinas, rey, caballeros y damas de los festejos.

La actividad ecuestre se desarrollará de miércoles a sábado, entre las 13,00 y las 18,00 horas, con concursos de carreras de caballos y de enganches, además de un paseo de la peña caballista y la escuela por las calles de San Pedro Alcántara. También se ampliará durante las tardes el horario destinado a los caballos.

El 14 de octubre tendrá lugar el Día del Niño, con precios populares, mientras que el jueves se celebrará una gran fiesta infantil en el auditorio con espectáculo, photocall, talleres, tómbola, castillos hinchables y actividades de manualidades.

Asimismo, se celebrará el Día del Mayor con un almuerzo conjunto de los socios de los tres Centros de Participación Activa (CPA) de San Pedro Alcántara, junto a otra cita que congregará a las juntas directivas de todos los CPA de Marbella. La programación incluirá música, baile y concursos de pasodoble, sevillanas, bachata y bailes de salón.

La jornada del 19 de octubre, día grande de la festividad del Santo Patrón, comenzará con la misa y la tradicional procesión, que contará con el acompañamiento de la Banda de Música Ramón Mayén y la Agrupación Musical de Marbella.

Coincidiendo con la jornada de cierre, el Palenque Municipal acogerá otra gran fiesta infantil. La caseta de mayores contará igualmente con una programación específica durante toda la semana, que incluirá música, baile y concursos de pasodoble, sevillanas, bachata y bailes de salón.

Por su parte, la alcaldesa ha agradecido la implicación de las distintas delegaciones municipales, Policía Local, Protección Civil y de los colectivos vecinales que participan en la organización de la feria, que vivirá su antesala este domingo 4 de octubre, con una 'preferia' en la plaza de la Iglesia.