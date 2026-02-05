Canal Sur emite este viernes la Gran Final del Carnaval de Málaga desde el Teatro Cervantes

Europa Press Andalucía
Publicado: jueves, 5 febrero 2026 17:46
MÁLAGA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La radio y televisión públicas de Andalucía retransmiten la fase final del Carnaval de Málaga. El viernes, 6 de febrero, se podrá disfrutar de la Gran Final desde el Teatro Cervantes de la capital a través de Andalucía Televisión (ATV).

Así lo ha informado Canal Sur, un equipo formado por más de 20 profesionales trabajará en el operativo para llevar a todos los hogares lo mejor de esta fiesta.

La final del concurso dará comienzo en ATV a las 19.55 horas, en directo desde el Teatro Cervantes, hasta que culminen las actuaciones. Este año participan 39 agrupaciones.

Cristina Mena, Carlos Pariente, Alicia Pérez y Guillermo Casquero serán los encargados de conducir el programa. La Gran Final del Carnaval de Málaga podrá seguirse también a través de RAI y de la plataforma CanalSur Más.

