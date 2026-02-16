Canal Sur reconoce la trayectoria del productor José Alba y le concede el Premio Talento Andaluz en el Festival - RTVA

MÁLAGA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Canal Sur concederá al productor José Alba el Premio Talento Andaluz en el marco del 29 Festival de Málaga por su "importante trayectoria profesional y aportación al sector audiovisual".

La entrega del premio tendrá lugar en el Cine Albéniz el próximo 12 de marzo, a las 13.30 horas, en el marco del certamen cinematográfico malagueño, que se celebrará del 6 al 15 de marzo.

José Alba, productor independiente y fundador de Pecado Films, cuenta con un "currículo impresionante" y se ha convertido en un referente a nivel andaluz, nacional e internacional, como lo demuestran los reconocimientos y premios que ha obtenido hasta el momento.

Un profesional que Canal Sur ha seguido y apoyado desde el principio, al haber participado en la mayoría de sus películas. Con 'Cerrar los ojos' los apoyó en Cannes, pero también en decenas de festivales. Películas como 'Gila, es el enemigo', 'Mamacruz' o 'Sevillanas de Brooklyn' han conseguido reconocimiento y también han funcionado bien en taquilla y de audiencia. Además, está muy vinculado al Festival de Málaga, por donde han pasado muchas de sus películas.

Actualmente es miembro de la Academia de Cine de Andalucía, de la Academia de Cine Española y de la European Film Academy, además de presidente de Ancine desde 2022. Entre los premios obtenidos, la Biznaga de Plata del Festival de Málaga y el Premio Asfaan en 2018.

En 2023, la revista ScreenDaily lo seleccionó como uno de los productores con mayor enfoque internacional, además de recibir el Premio Luz del Festival de Huelva. En 2024 obtuvo el Premio Carmen a la mejor película por su producción 'Cerrar los ojos', de Victor Erice, estrenada mundialmente en la sección oficial del Festival de Cannes en 2023, que también fue pre-seleccionada por la Academia para los Oscar, nominada a los premios Goya, Forqué y Feroz a la mejor película y elegida Película del Año por The New Yorker.

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL 29 FESTIVAL DE MÁLAGA

El director general de Canal Sur, Juande Mellado, y el director del Festival de Málaga, Juan Antonio Vigar, han suscrito este lunes un convenio de colaboración que recoge el compromiso de la RTVA como colaboradora del Festival, cumpliendo, así, con el Plan de Responsabilidad Social Corporativa en relación al compromiso con la cultura.

Canal Sur retransmitirá las galas de inauguración y/o clausura del Festival en algunos de sus canales, así como se hará eco de los actos previstos para promover su divulgación. Durante los días del certamen, tanto los programas generalistas informativos como los especializados incluirán algunos contenidos relativos al evento, tanto en radio como en televisión.

Además, coincidiendo con la agenda de actividades del Festival, Canal Sur programará en sus espacios cinematográficos tanto de Canal Sur TV como Andalucía TV y en distintas franjas horarias, una relación de películas y documentales que pudieran haber sido seleccionadas o premiadas en anteriores ediciones del Festival, así como otras producciones de obras en español en las que Canal Sur ha participado.

RTVA dedica un especial esfuerzo a impulsar el sector audiovisual andaluz a través de dos instrumentos fundamentales: la financiación de productos audiovisuales y los convenios de colaboración que mantiene con la mayoría de los festivales de cine que se celebran en nuestra comunidad.

PELÍCULAS PARTICIPADAS POR CANAL SUR EN EL FESTIVAL

Por otro lado, han señalado que Canal Sur Radio y Televisión participa en el Festival de Cine de Málaga con 16 producciones audiovisuales, cinco largometrajes de ficción y once documentales.

Entre los largos de ficción se encuentran 'Iván & Hadoum', de Ian de la Rosa (Sección Oficial Largometrajes); y 'Cuántica Rave', de Paco Campano (Largometrajes Zonazine Sección Oficial); así como 'Hora y veinte', de Marc Romero (Largometrajes Sección Oficial Fuera de Concurso); '9 lunas', de Patricia Ortega (Largometrajes Sección Oficial Fuera de Concurso); y 'Un hijo', de Nacho La Casa (Largometrajes Fuera de Concurso y Cinefórum).

Los documentales y las secciones del certamen en las que participarán son los siguientes: 'Todos los días Domingo', de Abrahan López Feria (Cinema Cocina Largometrajes Sección Oficial); 'Plus Ultra', de Elías Pérez (Documentales pases especiales); 'El inventor del cine invisible', de Manuel Jiménez Núñez (Documentales pases especiales); y 'A través de El Espejo Negro', de Rafatal (Documentales pases especiales).

También 'Manuel Alcántara, una vida en 15 asaltos', de Manu Sánchez y Leticia Moreno (Documentales pases especiales); 'Back in time!', de Manuel Bellido (Documentales pases especiales); 'Acuérdate de mí' de Remedios Malvárez (Documentales pases especiales); 'El abrazo de los peces', de Chema Rodríguez (Documentales pases especiales); 'El espíritu del caminito', de Ángel Tirado (Documentales pases especiales); 'Un hombre libre' (Mujeres en escena); y 'Taranta', de Samuel Nacar (5 Minutos).