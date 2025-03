Canarias despliega su potencial en innovación en el foro europeo Transfiere

Más de 30 instituciones y entidades se dan cita bajo la misma marca unificada en cuatro espacios para reuniones y dos centros de trabajo

MÁLAGA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Canarias acude cohesionada bajo una misma marca al evento tecnológico de innovación de referencia Transfiere Málaga. Un total de once instituciones, bajo el liderazgo del Gobierno de Canarias, acuden con 20 empresas del sector en una puesta en escena única, en cuatro áreas de 56 metros cuadrados y dos zonas de trabajo de cuatro metros.

La consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias, Migdalia Machín, tiene previsto realizar la apertura del espacio Innovation Room el miércoles 12 a las 09.10 horas en el Palacio de Congresos y Ferias de Málaga (Fycma), junto al director general del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), José Moisés Martín Carretero.

A las 12.30 horas tendrá lugar en el espacio de Canarias la inauguración del estand por parte de todas las autoridades asistentes y a las 16.30 horas y a las 17.00 horas ese mismo día, tendrán lugar dos paneles de Canarias en diferentes salas. Además, 15 empresas canarias realizarán un 'pitch' para presentar sus proyectos.

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Proyectos Estratégicos y la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (Aciisi) promueve la participación en esta nueva edición, junto con Proexca, que impulsa y coordina la participación de todas las entidades y empresas.

El Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), el Consorcio de la Zona Especial Canaria (ZEC), la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Ulpgc) y la Fundación Canaria Parque Científico de la Ulpgc (Fcpct), la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria (Spegc), Best in Gran Canaria, la Universidad de La Laguna (ULL) y su Fundación General (Fgull), Why Tenerife y el Parque Científico y Tecnológico de Tenerife (PCTT), participan en esta nueva edición.

Además, estará el Clúster Canarias Excelencia Tecnológica (CET) como colaborador activo de esta participación en Transfiere y acudirán también otros clúster y asociaciones como el Clúster Audiovisual de Canarias, el Cluster Chip, el Clúster Marítimo de Canarias, el clúster Inco-Lab Smart Island, Sodecan, Emerge, AJE Las Palmas y Fundación Laboral de la Construcción.

El director general de Coordinación Orgánica y Proyectos Estratégicos del Gobierno de Canarias, David Pérez-Dionis Chinea, ha señalado que la innovación es una de las áreas estratégicas identificadas por el Gobierno de Canarias y "en este marco hemos promovido esta importante participación de todo nuestro sector de I+D para mostrar que Canarias está haciendo una apuesta vinculado a nuestro entorno innovador y a los incentivos fiscales que también están atrayendo proyectos empresariales a Canarias".

Por su parte, el director de la Aciisi, Javier Franco Hormiga, subrayó la oportunidad que representa la participación de Canarias en Transfiere Málaga para fortalecer la proyección internacional del archipiélago en áreas estratégicas.

"Canarias tiene el potencial de consolidarse como hub de referencia en microelectrónica, astronomía, biotecnología azul o medicina entre otros, gracias a su ecosistema científico-tecnológico y a un entorno natural único. La creciente implicación del sector empresarial en I+D, el desarrollo de infraestructuras tecnológicas y los incentivos fiscales como el REF nos permiten atraer talento e inversión de alto valor añadido", ha señalado.

"Foros como Transfiere nos brindan la oportunidad de generar nuevas alianzas y sinergias con otros actores nacionales e internacionales, impulsando la innovación y la diversificación de nuestra economía. Es fundamental seguir fortaleciendo la colaboración público-privada y hacer partícipe a la ciudadanía de los avances en I+D+i, asegurando así el respaldo social y presupuestario necesario para el futuro de Canarias como referente en la transferencia de conocimiento y la innovación", añade.

Por su parte, el consejero delegado de Proexca, Pablo Martín Carbajal, ha destacado la importancia de los incentivos fiscales al I+D que presenta Canarias para la atracción de empresas, además de incontables ventajas como la conectividad, calidad de vida, seguridad física y jurídica, el brillante ecosistema, talento, centros de innovación y formación...

"Somos conscientes de la potencialidad que tiene Canarias para desarrollar proyectos tecnológicos por las ventajas competitivas que presentamos y necesitamos estos espacios para seguir difundiéndolas. También las empresas necesitan el respaldo institucional para poder venir a encuentros como este y conocer tendencias, dar a conocer sus proyectos, establecer contactos y posibles colaboraciones que les permitan seguir creciendo", ha señalado.

Para Canarias, este encuentro supone una oportunidad ya que se trata del mayor evento europeo sobre I+D+i y transferencia de conocimiento. Transfiere Málaga conecta a todo el sistema español de innovación e impulsa su proyección internacional. Talento, desarrollo científico-tecnológico, acceso a la inversión y negocio en un encuentro de alto potencial para generar alianzas y sinergias globales.