El "caos" ferroviario, balance de mitad de mandato y 'minipisos', centran el pleno del Ayuntamiento de Málaga

MÁLAGA 29 May. (EUROPA PRESS) -

El "caos" en el sistema ferroviario (PP), balance de mitad de mandato (PSOE), la vivienda y con ello los 'minipisos' (Con Málaga y también PSOE) y la oposición a poner en marcha el centro de menores infractores en el distrito malagueño de Churriana (Vox) serán las mociones urgentes que se debatirán este jueves en el pleno del Ayuntamiento de Málaga.

Así, el grupo 'popular', según ha explicado el alcalde, Francisco de la Torre, ha presentado una moción urgente sobre "el caos" ferroviario que sufre España.

En concreto, instan al Gobierno a "devolver al transporte ferroviario de nuestro país la calidad que históricamente ha tenido" y, para ello, "realizar las inversiones necesarias tanto en materia de infraestructuras y seguridad como en recursos humanos y otros conceptos que reviertan en la excelencia en la calidad del servicio que merecen las personas usuarias del mismo y que devuelva una mejor imagen a la marca España, tan dañada por el caos ferroviario".

Por otro lado, la vivienda volverá a centrar gran parte del pleno, en un momento en el que la oposición ha criticado la propuesta del regidor sobre los 'minipisos'.

Así, el PSOE lleva como moción urgente "la crisis habitacional, las necesidades de la ciudad y las promesas incumplidas" del regidor en el ecuador del mandato. El portavoz municipal socialista, Daniel Pérez, ha tachado de "fracaso" las políticas de vivienda del PP y ha insistido en que la situación se "está haciendo insostenible".

Entre otros puntos, del total de 13, el PSOE propone que el Ayuntamiento declare su "preocupación por la crisis habitacional en la ciudad, tal y como aseguró el propio alcalde ayer"; que se declare la capital como zona tensionada o una ordenanza específica que regule con "mayor ambición" las viviendas de uso turístico, entre otros.

"La burbuja especulativa tiene un máximo responsable y es Francisco De la Torre", ha abundado Pérez, que, por otro lado, también ha rechazado la "ocurrencia" de los 'minipisos'", advirtiendo de que son "una cortina de humo para no hablar de los datos de falta de vivienda en compra y alquiler". "No es la solución que necesita la ciudad de Málaga", ha dicho.

Por último, ha insistido en que con la moción hacen un balance de los dos años de mandato y ha hablado de la necesidad, además de con la vivienda, de mejorar los problemas de movilidad o de los barrios. "No hay motivos para lanzar cohetes, para decir que Málaga está en una situación de moda", ha lamentado.

También la vivienda centra la moción urgente de Con Málaga. Su portavoz, Nicolás Sguiglia, ha insistido en que la vivienda es "el principal problema" que afecta a la ciudad y ha recordado las propuestas y acuerdos "factibles y viables" presentadas por su grupo para "la solución a la peor crisis habitacional que vive la ciudad en su historia".

Ha dicho que "tras dos años de mandato del PP, la situación lejos de solucionarse no ha hecho más que empeorar". También ha criticado la gestión del equipo de gobierno en cuanto a las viviendas turísticas.

Entre las medidas que plantea la moción Con Málaga están la moratoria global en el conjunto de la ciudad de nuevas viviendas turísticas; declarar zona tensionada; recargo del IBI del 150% a las viviendas vacías que permanezcan desocupadas durante más de dos años, en manos de grandes tenedores; una campaña de inspección y fiscalización de viviendas turísticas ilegales como de viviendas desocupadas en manos de grandes tenedores; y renunciar a promover la construcción de 'minipisos' de 35 metros cuadrados.

Sobre los 'minipisos', ha insistido en que "De la Torre dé marcha atrás a esta ocurrencia, que señala la impotencia de un equipo de gobierno, que lo único que ofrece a la juventud es meterlo en cuchitriles o se vayan a vivir a otro lado". "Se puede hacer muchos más que lo que está haciendo De la Torre", ha sostenido.

Por su parte, la portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas, ha insistido en que estamos en un mandato en el que "el equipo de gobierno está dedicado a ofrecer minisoluciones o infrapropuestas", que "agravan la crisis de vivienda". "Con las viviendas no se especula", ha concluido.

DE LA TORRE

Tras las críticas a la propuesta de 'minipisos', De la Torre ha recordado la iniciativa del PSOE en el Gobierno, cuando gobernaba Zapatero, y en concreto, con las ministras Trujillo y Corredor, con inmuebles de "18 a 30 metros cuadrados". Así, ha dicho no comprender las críticas de esos partidos, los mismos que "han planteado esa propuesta, por cierto, con luego poca acción, palabras, palabras y palabras y poca acción".

"Se trata de ser prácticos y de utilizar las posibilidades que el suelo en la ciudad ofrece para poder construir rápidamente y dar respuesta a una demanda que está ahí", ha continuado el regidor, insistiendo en que se plantea en términos temporales, algo que "no se lo habíamos oído ni al plan de Tecnocasas, ni a los proyectos, curiosísimamente chocantes de la ministra Trujillo y la ministra Corredor, de esos, vamos a decir ya, extra-mini, super-mini pisos de 18 a 30 metros cuadrados".

"Es una diferencia clave respecto a lo que nos vendían hace 20 años las ministras del gobierno de Zapatero", ha abundado De la Torre, que ha vuelto a defender la medida temporal de los 'minipisos', que "estoy de acuerdo que tiene su interrogante", pero "es que tengo la confianza en que la gente va a mejorar", aludiendo, precisamente a la "Málaga de tantas posibilidades laborales como es hoy".

Por tanto, ha criticado la "incoherencia" de aquellos que "dicen que hay una crisis habitacional y no quieren que se pongan los medios para irla resolviendo". Por último, ha dicho que las del PSOE y Con Málaga, por tanto, "no son mociones que podamos apoyar".

También De la Torre, sobre la moratoria global de viviendas turísticas, ha avanzado que "se está trabajando" y "lo haremos en los trámites legales, que sea una cuestión con fortaleza jurídica, con razonamiento jurídico". "Habrá noticias sin tardar mucho". Sobre ello, ha dejado caer que podría abrirse la puerta a que esa moratoria global tenga una duración de más de tres años: "Lo que me digan los técnicos", ha concluido.

VOX

Por su parte, el portavoz municipal de Vox, Antonio Alcázar, ha explicado la moción urgente, "que viene a colación de la ya presentada en la comisión de Urbanismo y es relativa a ejecución del centro de menores infractores" en Churriana.

"Es una moción mucho más política, social, humana", ha explicado y ha añadido que el grupo municipal "no está en contra en absoluto" que el centro sea un hecho, lo que consideramos es que no es el lugar idóneo".

Alcázar ha insistido en que "este centro no reúne los condicionantes apropiados para que sea abierto allí". "Con esta iniciativa lo que pretendemos es que cese o no se ponga en funcionamiento la actividad proyectada", ha detallado, al tiempo que piden que "se busquen otros lugares apropiados". "No entendemos por qué este Ayuntamiento está gobernando de espaldas de la mayoría de los vecinos", ha lamentado.

Por otro lado, según han explicado, durante la junta de portavoces el PSOE ha propuesto una moción institucional para "condenar el genodicio en Gaza", a la que Vox ha propuesto una enmienda, ya que, a su juicio, "cuando se habla del conflicto los grupos políticos hablan de malos y buenos y la enmienda viene a manifestar que estamos a favor de la paz pero esto no es una película de buenos y malos".

El PSOE, por su parte, ha explicado que el PP ha propuesto enmiendas que se podían aceptar, pero ha criticado la postura de Vox, ya que con la enmienda lo que hacen es "descafeinar" la moción institucional, ya que "no se puede tener medias tintas": "De no llegar a acuerdo sería mala noticia", ha concluido.