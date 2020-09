Carmona (PP) afirma que los planes del Gobierno de España con la PAC "supondrían un golpe letal" al campo andaluz

MÁLAGA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Agricultura del Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía, José Ramón Carmona, ha criticado el recorte de los fondos de la Política Agraria Común (PAC), que, sumado a la intención del Gobierno de España del cambio de criterio para el reparto de los mismos entre las comunidades autónomas, "supondrían un golpe letal a muchas zonas rurales andaluzas que estarían abocadas a la despoblación".

Por ello, el PP Andaluz, como ha explicado Carmona este martes en rueda de prensa, ha iniciado una campaña de defensa del sector agroganadero andaluz. El portavoz ha considerado, en este sentido, que el Gobierno central "ha bajado los brazos y no está defendiendo los intereses de los agricultores y ganaderos andaluces en Bruselas al aceptar, de entrada, un recorte de los fondos, que en el caso de Andalucía supondría un tijeretazo de 1.200 millones de euros".

El dirigente popular ha explicado que Andalucía es la región de la Unión Europea que más percibe de la PAC porque es "la que más agricultores tiene, pero también porque somos la más competitiva", ha dicho, aludiendo a los 6.500 millones de euros en exportaciones en el primer semestre de 2020.

Así, ha considerado la región "un referente absoluto" en Europa, por lo que "no podemos quedarnos callados" ante este recorte, ha espetado Carmona, al tiempo que ha instado a todas las fuerzas políticas a unirse al "acuerdo histórico que han firmado todas las organizaciones agrarias con el presidente Juanma Moreno para construir un 'frente andaluz' de defensa del sector".

En este sentido, ha anunciado que el PP presentará iniciativas en todas las instituciones en las que tiene representación, y ha lamentado la negativa del PSOE-A al acuerdo, quien, en palabras de Carmona "están dejando huérfanos y defraudados a muchos agricultores andaluces".

"Si hay un dinamitador de la PAC es el ministro de Agricultura, Luis Planas, que quiere que traguemos con unos planes claramente dañinos para Andalucía", ha espetado el portavoz en referencia al recorte del diez por ciento de la PAC, la intención del Ejecutivo de "eliminar el modelo de regiones productivas y de la figura del agricultor pluriactivo".

En este sentido, ha declarado que las cuestiones técnicas para el reparto interior de los fondos de la PAC que está planteando el Ministerio "afectan a Andalucía" y que el gobierno de España "está intentando cargarse derechos históricos e imponer otros recortes al hachazo del diez por ciento que plantea Bruselas".

Asimismo, ha defendido que con el modelo actual de la PAC Andalucía "ha ganado en competitividad y estamos demostrando que con la innovación llegamos cada vez más lejos". Por ello, ha dicho que "no podemos aceptar un agravio más y exigimos al Gobierno que no acepte el diez por ciento del recorte y que no imponga un cambio de reglas del juego donde los agricultores andaluces sean los que reciben la patada", ha concluido.