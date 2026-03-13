Carolina España espera conseguir una mayoría amplia en Andalucía "que permita no depender de nadie y tener estabilidad"

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz de la Junta de Andalucía, Carolina España, ofrece una ponencia en Málaga. - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz de la Junta de Andalucía, Carolina España, se ha referido este viernes a las futuras elecciones en Andalucía y ha esperado que "volvamos a conseguir una mayoría amplia que nos permita no depender de nadie y tener esa estabilidad".

Así lo ha señalado España, que ha participado este viernes en una nueva edición de Diálogos 'SUR', tras ser cuestionada si creen que conseguirá el PP la mayoría absoluta en la región o está complicado.

Al hilo de ello ha recordado que "aquí era complicado, después de 37 años de gobierno socialista, conseguir una mayoría absoluta, era impensable que el PP y que Juanma Moreno alcanzaran la mayoría absoluta y la alcanzó".

"Se ha demostrado que Juanma es un presidente que gobierna para todos, con moderación, con sensatez, con diálogo y que está dotando a esta tierra de una estabilidad que es lo más importante que tenemos porque la incertidumbre es lo que de verdad rechaza la inversión".

Por lo tanto, ha continuado, "esa estabilidad y esas reformas económicas es lo que está produciendo la transformación de nuestra tierra", por lo que ha esperado que "volvamos a conseguir una mayoría amplia que nos permita no depender de nadie y tener esa estabilidad".

"Estamos viendo como aquellas comunidades autónomas que no tienen esta estabilidad y estos gobiernos y estas mayorías amplias están en una incertidumbre permanente", ha señalado España y ha puesto como ejemplo que "estamos viendo cómo Extremadura va camino de seis meses sin poder constituir gobierno".

En relación con cuándo serán las elecciones en Andalucía, ha señalado que serán en mayo o junio y sobre si le gustaría ir en las listas del Parlamento, ha precisado que "es una decisión del presidente".

"Ir en una lista significa que representas a tu provincia y eso es siempre un honor ya vayas como concejal, ya vayas como diputado nacional o como parlamentaria andaluza, al final que el pueblo donde tú has nacido, tus municipios, tus provincias, tus paisanos te voten eso es un orgullo y es bonito", ha dicho. Ahora bien, ha reiterado, "las listas las hace normalmente el presidente, consulta con el partido... todavía queda mucho para listas".

Asimismo, en relación con dónde se ha encontrado más agusto, ya que ha estado en el ámbito local, regional y nacional, España ha señalado que "ahora mismo estoy disfrutando mucho". "Es verdad que es durísimo, primero porque estoy fuera de mi casa, vivo sola, duermo sola, como sola y eso los que lo hacen saben lo que es". "Eso es muy duro. Y luego es muy dura la responsabilidad". "Para mí es un reto y es una enorme ilusión y una alegría ver cómo estamos transformando a Andalucía", ha abundado.

"A mí me llena de orgullo formar parte del mejor Gobierno que ha tenido Andalucía, porque lo que está haciendo Juanma en esta tierra no lo había hecho nadie", ha afirmado.

Por último, también ha sido cuestionada por si aceptaría si Moreno le dijera que en las próximas elecciones municipales tiene que ir de número dos tras el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, España ha dicho que "lo que yo quiero es echar a Sánchez y Montero del Gobierno de España y si tenemos al mejor alcalde, vamos a dejar al mejor alcalde y al mejor presidente" en referencia a Moreno.

Ha insistido, tras volver a cuestionarle, que "estoy contenta y feliz donde estoy ahora mismo por la transformación que estamos teniendo en Andalucía. Y estoy a disposición de lo que diga el partido y lo que me diga mi presidente", ha concluido.