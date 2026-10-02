Carratraca (Málaga) celebra el 10 y 11 de octubre una nueva carrera 'Alcaparraín Trail' con el impulso de la Diputación

Presentación del 'Alcaparraín Trail'. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente y diputado de Deportes de la Diputación de Málaga, Juan Rosas, ha presentado este viernes la quinta edición de la carrera de montaña 'Alcaparraín Trail', que se disputará el fin de semana del 10 al 11 de octubre en Carratraca, (Málaga).

La presentación de esta prueba deportiva, que se sumó hace cinco años al calendario de 'trail running' de la provincia, y hace dos años al programa de la Copa Provincial CxM de la Diputación de Málaga, ha contado también con la participación de la alcaldesa de Carratraca, Marian Espejo, y representantes de la Peña Senderista Las Liebres.

También será el segundo año del Kilómetro Vertical Finca Solmark, que se disputará el sábado 10 de octubre, mientras que el domingo, se celebrará la carrera por montaña, que incluye las modalidades por equipos y parejas mixtas.

Serán 27 kilómetros con 1.700 metros de desnivel por los parajes naturales de la Sierra de Alcaparraín, y también habrá una carrera corta de 13 kilómetros con 650 metros de desnivel. La edición de este año vuelve a ofrecer, además, modalidades inclusivas y carreras infantiles.

La IX Copa Provincial de Carreras por Montaña de la Diputación de Málaga arrancó el pasado mes de marzo con ocho pruebas en su calendario.

Entre marzo y septiembre se han celebrado las carreras en diversas localidad malagueñas, como la Cañada del Lobo de Torremolinos, Pinsapo Trail de Yunquera, Casarabonela Trail, Trabuco Trail, El Fuerte de frigiliana y Sierras de Coín, y después de Alcaparraín Trail, la competición concluirá con Chamizo Trail de Villanueva del Rosario.