Carrefour Express abre su quinta tienda en Torremolinos (Málaga)

Nuevo Carrefour Express en la avenida Palma de Mallorca de Torremolinos. - CARREFOUR

La cadena impulsa su expansión con tres aperturas simultáneas: En la ciudad de la Costa del Sol, en Madrid y en Logroño

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 10 (EUROPA PRESS)

Carrefour Express inaugura un nuevo establecimiento en la avebuda Palma de Mallorca, 17, en la ciudad malagueña Torremolinos. Esta apertura forma parte de una jornada de expansión estratégica para la compañía, que abre simultáneamente tres nuevos supermercados en España (Torremolinos, Madrid y Logroño), y coincide con la celebración de los 50 años de presencia de Carrefour en Andalucía, región donde la cadena inició su andadura nacional.

Así lo han dado a conocer en un comunicado en el que detallan que la nueva tienda opera bajo el formato Express y ofrece un horario amplio de lunes a domingo (incluidos festivos) de 09.00 a 00.00 horas, y cuenta además con servicio a domicilio para dar cobertura tanto a los vecinos del centro del municipio de la Costa del sol como al turismo de la zona.

Jesús Bermejo, director de Carrefour Express, ha señalado: "Celebrar 50 años en Andalucía abriendo tiendas como esta en Torremolinos es el mejor homenaje a nuestro compromiso con esta tierra. Esta apertura, junto a las que realizamos en Madrid y Logroño, demuestra la fortaleza de nuestro modelo de proximidad. Queremos estar cerca de los clientes con una propuesta de compra ágil, precios competitivos y un surtido adaptado, apoyándonos en emprendedores locales que entienden perfectamente las necesidades de sus vecinos".

Con esta inauguración, Carrefour refuerza su vínculo económico y social con Málaga y Andalucía, apostando por la creación de empleo y el apoyo a los productores regionales. En Torremolinos, la cadena consolida su liderazgo en el formato de proximidad sumando ya cinco establecimientos: el de nueva apertura en la céntrica avenida Palma de Mallorca; el Carrefour Express de calle Casablanca también en la zona centro; el de calle de calle Carmen, 40, en la zona costera de La Carihuela; el de la avenida Rafael Quintana Rosado en El Calvario; y el EESS Torremolinos en la zona de Los Álamos.