La Carrera por la Libertad de Prensa reúne este domingo a 1.500 participantes en el centro de Málaga

Cartel de la Carrera por la Libertad de Prensa en Málaga - APM

MÁLAGA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La IX Carrera de la Prensa por la Libertad de Prensa, organizada por la Asociación de la Prensa de Málaga (APM), toma este domingo, 15 de noviembre, las calles del centro de Málaga con 1.500 participantes, de los que 1.324 están inscritos en la carrera de siete kilómetros y 176 en la V Marcha Solidaria.

La prueba, que agotó sus dorsales una semana antes de lo previsto, confirma así su consolidación en el calendario deportivo de la ciudad de Málaga.

Partirá a las 9,30 horas del lateral del estadio de La Rosaleda y recorrerá siete kilómetros hasta alcanzar la meta, situada frente al Ayuntamiento de Málaga. Entre los participantes figuran más de un centenar de periodistas, que competirán en una categoría específica para profesionales de la comunicación, exclusiva de esta prueba.

La jornada contará con el barítono malagueño Carlos Álvarez como padrino, junto a representantes de las instituciones y entidades patrocinadoras y colaboradoras.

Por su parte, la V Marcha Solidaria, con salida desde la plaza de la Victoria y un recorrido de dos kilómetros, reunirá a 176 participantes, entre ellos 83 menores de 16 años, de los que 40 tienen menos de ocho años. La recaudación se destinará al área de Pediatría del Hospital Materno Infantil de Málaga, cuya jefa, Esmeralda Núñez, también participará en la prueba.

La entrega de medallas a los ganadores de las categorías Absoluta, Periodistas y de la Marcha Solidaria está prevista a partir de las 10,15 horas en el podio instalado en el lateral del Ayuntamiento de Málaga.

La IX Carrera de la Prensa cuenta con el patrocinio de la Diputación Provincial de Málaga, el Ayuntamiento de Málaga, El Corte Inglés, la Fundación Unicaja, el Hospital Quirónsalud Málaga, servicio médico oficial de la carrera, Metro Málaga y Bidafarma, además de la colaboración de medio centenar de empresas, entidades y medios de comunicación.