La Casa de la Cultura de Fuengirola (Málaga) acoge una colecta de sangre

Archivo - Detalle de la extracción de sangre en una imagen de archivo. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

FUENGIROLA (MÁLAGA), 15 (EUROPA PRESS)

La Casa de la Cultura de Fuengirola (Málaga) acogerá una colecta de sangre el próximo lunes y martes, 17 y 18 de agosto, y el edificio Colores de Los Boliches, el miércoles 19 de este mismo mes.

Esta campaña está promovida por el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Málaga, dependiente de la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía.

Los sanitarios estarán con las unidades móviles en las instalaciones municipales de la avenida Juan Gómez Juanito de 10,00 a 14,00 y de 17,00 a 21,00 horas, ambas jornadas, mientras que la donación de sangre del día 19 de agosto en las dependencias de la avenida de Los Boliches se realizará solo en horario de tarde, concretamente, de 17,00 a 21,00 horas.

En esta nueva ocasión, el lema de la campaña es 'Comparte tu verano. Dona sangre y salva vidas'. Cada día decenas de pacientes salvan su vida o recuperan su salud gracias a la transfusión de sangre. Es imprescindible para un gran número de procedimientos, entre otros, tratamientos de cáncer, cirugías complejas, accidentes de tráfico, trasplantes de órganos o enfermedades hematológicas.

El concejal de Sanidad, Javier García Lara, ha informado de la colecta y ha valorado la importancia la colaboración y ayuda de todos. Y es que, además, el acto de donar sangre es muy sencillo, rápido, prácticamente indoloro y controlado medicamente.

Los requisitos para poder donar sangre son, entre otros, tener entre 18 y 65 años y un peso igual o superior a los 50 kilogramos; no padecer enfermedades crónicas ni tener una infección aguda y no tener anemia. Es obligatorio acudir con el DNI o documento que les acredite y es conveniente no acudir en ayunas.

Desde el Centro de Transfusión de Málaga han recordado que donar sangre es un proceso seguro, atendido por personal sanitario especializado. Antes de la extracción se realiza una entrevista y un reconocimiento médico al donante. Los varones pueden donar sangre hasta cuatro veces al año y las mujeres tres, con un intervalo mínimo de dos meses entre donación y donación.