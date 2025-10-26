Casabermeja ya tiene hormigonados cuatro badenes que cruzan el río Guadalmedina en el término municipal - AYUNTAMIENTO DE CASABERMEJA

CASABERMEJA (MÁLAGA), 26 (EUROPA PRESS)

La localidad malagueña de Casabermeja ya tiene hormigonados cuatro badenes que cruzan el río Guadalmedina a su paso por el término municipal de esta localidad próxima a Málaga capital.

Así lo ha dado a conocer el Ayuntamiento en un mensaje en su perfil oficial en redes sociales, consultado por Europa Press, en el que, según informan, estas actuaciones han contado con la autorización de la Junta de Andalucía.

Estos pasos habían quedado intransitables tras las últimas danas, lo cual ha causado grandes dificultades en el uso del sendero por parte de los vecinos de la localidad.

"Con esta mejora se recupera la seguridad y accesibilidad del sendero fluvial, un espacio natural que cada vez disfrutan más personas para pasear, hacer deporte o simplemente conectar con el entorno", señalan desde el Consistorio.