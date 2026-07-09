Casarabonela celebra el 18 de julio la duodécima edición de su Guateque

Presentación de la 12ª edición del Guateque de Casarabonela - DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA

MÁLAGA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cada mes de julio, poco antes de sus fiestas patronales, Casarabonela (Málaga) vuelve atrás en el tiempo para rememorar los años 60, 70 y 80 con un guateque. Este sábado, el municipio organiza la duodécima edición de este evento señalado en el calendario de festividades de verano.

Así lo ha dado a conocer vicepresidente de Cultura, Manuel López Mestanza, junto al alcalde de Casarabonela, Antonio Campos, y la presidenta de la Asociación Coro Virgen del Rosario, Fátima Díaz, durante la presentación de esta fiesta.

El diputado ha destacado su originalidad y que atrae cada año a visitantes de toda la provincia e incluso de fuera de ella a una localidad "que apuesta por la cultura y que, de la mano de la Diputación, organiza numerosos proyectos culturales para todas las edades y públicos".

El Guateque se celebra desde 2013, cuando la Asociación Coro Virgen del Rosario celebró la primera edición para financiar su actividad. La fiesta fue una explosión multicolor en la que volvieron los pantalones de campana y las faldas de vuelo, y tuvo tanto éxito que se ha seguido celebrando. En 2019, Casarabonela se hermanó con Tomelloso (Ciudad Real), localidad que también celebra un guateque cada primer sábado de agosto.

El 18 de julio, la Plaza de Casarabonela se engalanará como los antiguos corralones y habrá música desde las 22,00 horas. A las 23,00 horas será la inauguración oficial con el pregón de Anastasia Curella Rubio. A la 1,30 horas dará comienzo la actuación de La Década Prodigiosa, y la fiesta seguirá con Marcos Galván DJ 'El Gallo' de Onda Cero y con una banda homenaje a Michael Jackson.

Además, se celebrará el tradicional desfile de coches y motos de la época por la avenida Juan XXIII, se elegirá al rey y la reina del Guateque, y habrá premios a los asistentes y a los grupos mejor ataviados al estilo de los 60, 70 y 80.