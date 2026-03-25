Casarabonela (Málaga) representa 'La Pasión' desde el 29 hasta el 31 de marzo en la iglesia de Santiago Apóstol

La presentación de la representación de 'La Pasión' esta Semana Santa en el municipio malagueño de Casarabonela. - MÁLAGA

CASARABONELA (MÁLAGA), 25 (EUROPA PRESS)

El municipio malacitano de Casarabonela ultima los preparativos para la representación de 'La Pasión' esta Semana Santa. La escenificación se realizará en el interior de la iglesia de Santiago Apóstol el Domingo de Ramos, Lunes y Martes Santo, 29,30 y 31 de marzo, a partir de las 20,00 horas. La obra, que cuenta con el apoyo de la Diputación de Málaga, se representa desde hace más de cuatro décadas y se ha convertido en una "cita cultural imprescindible".

Tal y como ha emitido la institución provincial en una nota, lo ha anunciado el vicepresidente y diputado de Cultura, Manuel López Mestanza, junto al alcalde de Casarabonela, Antonio Campos; el director de la representación, Pedro Olaya, y Sebastián Gómez, en representación del grupo de teatro La Pasión, durante la presentación del cartel y de la edición 2026.

En este sentido, López Mestanza ha reconocido el talento y la profesionalidad de los vecinos del pueblo que se convierten en actores que dan vida a los distintos personajes en un espectáculo de gran carga emocional y que se sustenta en la tradición.

"La Pasión se ha convertido en referente entre los actos sacro-culturales de la Semana Santa más importantes a nivel provincial y nacional, que se caracteriza por manifestaciones y actos religiosos en los que participa activamente la ciudadanía y, que además, se viven con mucha intensidad", ha explicado el diputado de Cultura, que igualmente ha apostillado que la Pasión se viene representando de forma continuada desde 1984, exceptuando la época de pandemia sobrevenida por Covid-19.

Tal y como ha explicado el alcalde de la localidad, la escenificación es un tesoro cultural del municipio donde los espectadores "además de sentir la pasión de sus actores, pueden disfrutar del encanto que ofrecen los pueblos de interior".

Por su parte, el director del espectáculo ha explicado que se renuncia a la escenificación paisajística y a los espacios amplios, luminosos y abiertos, como ocurre en otros municipios, y cambia el cielo por la bóveda de la iglesia, que data del siglo XVI, para escenificar la muerte de Cristo en 35 escenas estructuradas en cinco actos, en concreto, La Purificación, La Traición, La Blasfemia, El Infierno y La Muerte, con "textos cuidados basados en el Nuevo Testamento".

En esta línea, han precisado que el vestuario pretende ser fiel a la historia y es diseñado por los propios actores. Por su parte, la música en directo que acompañará las dos horas y media aproximadamente de representación también desempeña "un gran papel", este año se cuenta con la saeta que entona el cantaor malagueño Bonela.

Las reservas se pueden efectuar en 'https://lapasiondecasarabonela.blogspot.com/' y el donativo que son doce euros más gastos de gestión para las reservas o adquisiciones anticipadas y de quince si se adquiere directamente en la taquilla el día de la representación.