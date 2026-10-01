Casares (Málaga) ultima su Plan de Inundabilidad para reforzar la respuesta ante emergencias

El alcalde de Casares en un encuentro técnico sobre el plan de inundabilidad. - AYUNTAMIENTO CASARES

CASARES (MÁLAGA), 1 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Casares avanza en la elaboración de su Plan de Inundabilidad, un instrumento para organizar la respuesta municipal ante inundaciones y mejorar la seguridad de la población. La planificación recoge los puntos más conflictivos de Casares Pueblo, Casares Costa, Secadero y los diseminados, prestando especial atención a las zonas afectadas por las borrascas del pasado invierno.

Según han indicado desde el Consistorio, el equipo técnico y el equipo de gobierno han mantenido este jueves una reunión para revisar los trabajos y concretar los procedimientos de actuación. Así, se está revisando la cartografía de áreas inundables, incluida la actualización realizada por la Junta de Andalucía en los últimos meses, y se estudia si es necesario ampliar las zonas contempladas en el plan municipal.

Entre los aspectos que se están analizando figura la revisión de los caminos y las vías de acceso a los diseminados que pueden quedar incomunicados por las inundaciones, para prever alternativas y planificar la evacuación de estas zonas ante posibles cortes, han indicado en una nota.

Este estudio contempla también los centros de trabajo, como el polígono industrial, la planta de residuos y la zona de los centros agrícolas de Secadero, para determinar cómo actuar y organizar la evacuación de las personas que se encuentren en estas instalaciones si fuera necesario.

Además, se analizan espacios que puedan habilitarse para acoger a las personas evacuadas y donde prestar atención sanitaria en caso de emergencia.

El Plan de Inundabilidad se trabaja junto al Plan Territorial de Emergencias para definir las responsabilidades de cada equipo y establecer los protocolos que deben seguirse en los distintos escenarios.

Según han explicado, el objetivo es que los servicios implicados conozcan cómo actuar y cómo coordinarse, tanto ante una inundación como cuando resulte necesaria la evacuación de vecinos o trabajadores. Próximamente se celebrará una reunión con los responsables de seguridad para avanzar en esta coordinación y concretar los procedimientos operativos.

De forma paralela, el Ayuntamiento está realizando trabajos de limpieza con maquinaria especializada en distintos puntos de Casares Pueblo, Secadero y Casares Costa, además de la limpieza y desbroce de arroyos. La preparación incluye también la adquisición de bombas de achique, un sistema de internet por satélite y otros materiales de apoyo para emergencias.

Estos medios, pendientes de recepción, permitirán reforzar la capacidad municipal de intervención y mantener las comunicaciones en situaciones adversas.

Aunque este plan no es obligatorio para el municipio, el Ayuntamiento ha decidido impulsarlo por iniciativa propia. Al respecto, han indicado que la experiencia del pasado invierno "ha puesto de manifiesto la importancia de anticiparse y contar con una planificación que permita responder de forma coordinada para proteger a la población".