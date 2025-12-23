Las casas rurales de Málaga rozan el lleno en Navidad y Nochevieja

Casa rural en la provincia de Málaga - RURALIDAYS

MÁLAGA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las fiestas navideñas se han convertido en uno de los periodos de mayor actividad del año para el turismo rural en la provincia. Los malagueños cada vez tienen más interés en reunirse con la familia y los amigos en villas de este tipo en pueblos del interior. La tendencia, que ya venía siendo patente en el caso de la Nochevieja, gana adeptos también para la Nochebuena y la Navidad.

Así lo muestran las estadísticas de Ruralidays.com. En concreto, para las citas más próximas, del 24 y 25 de diciembre, las viviendas de este tipo en Málaga tendrán una ocupación superior al 75%, que será la mayor de Andalucía, han indicado en un comunicado.

Le siguen Granada (70%); Córdoba (68%); Cádiz (66%); Sevilla (63%); Jaén (58%); Huelva (52%) y Almería (47%). En general, Andalucía tendrá una ocupación media del 72%.

El cofundador de Ruralidays, Félix Zea, ha señalado que "en Navidad, el tipo de cliente principal son sobre todo familias a las que les gusta reunirse fuera de su hogar" y ha añadido que, por tanto, "no es extraño que los grupos sean más numerosos que en otras épocas del año": "Las casas con diez plazas o más tienen una ocupación del 95% para estos días", ha asegurado. En cambio, los alojamientos de dos a seis personas tienen una ocupación menor en estas fechas.

FIN DE AÑO

El momento cumbre de las celebraciones navideñas en las casas rurales, y una de las fechas con mayor ocupación de todo el año, será la Nochevieja y Año Nuevo. Para los días 30 y 31 de diciembre y 1 de enero, la ocupación en alojamientos de este tipo en Málaga será superior al 84%, según las estadísticas de Ruralidays.

La provincia malagueña empata con Córdoba (84%); y ambas estarán ligeramente por detrás de Granada (85%), que será la que tendrá una mayor demanda. Le siguen Sevilla (82%) y Cádiz (79%). Un poco por debajo aparecen Almería (70%); Huelva (64%) y Jaén (58%). La media de Andalucía alcanzará el 83%.

"En fin de año se mezclan dos tipos de clientes: un perfil un poco más joven y que desea pasar la Nochevieja con sus amigos; y, por otro lado, las familias con niños", ha añadido, al tiempo que ha precisado que, de ahí que las casas con una capacidad para diez personas o más tengan ya una ocupación cercana al lleno (del 97%).

Tanto para Nochebuena y Navidad como para Nochevieja y Año Nuevo, la tipología de vivienda más deseada es la misma: "Los clientes buscan casas que tengan grandes salones con chimenea. Y en la cocina, el horno y el lavavajillas para poder cocinar y recoger con comodidad. Y también valoran muchísimo que haya una zona de juegos para niños y adultos, con futbolín, mesa de billar, ping pong, etcétera".

Por otro lado, han detallado que, ante la elevada demanda, el precio medio de las reservas en los días de Navidad se ha situado este año en los 31,90 euros por persona y noche, lo que supone un 7,6% más que el año pasado. La ocupación media es de 9 personas y la estancia tipo roza las tres noches.

En el caso de Fin de Año, el precio para esos días asciende a 33,5 euros por noche, lo que se traduce en un 7% más que en el mismo periodo del año anterior. La ocupación media ronda las 8 personas por reserva, con una estancia de 2,7 noches.