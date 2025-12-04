Casi 90.000 empleados de la provincia de Málaga se benefician de la subida salarial acordada entre Gobierno y sindicatos

Archivo - El subdelegado del Gobierno de Málaga, Francisco Javier Salas Ruiz, posa durante la entrevista realizada a Europa Press, a 27 de febrero de 2024 en Málaga (Andalucía, España). - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un total de 89.301 empleados públicos en la provincia de Málaga se beneficiarán desde el próximo uno de enero de la subida salarial acordada por el Gobierno de España y los sindicatos que supondrá una subida salarial del 11% hasta el año 2028.

Así lo ha dado a conocer la Subdelegación del Gobierno en Málaga, que detalla que la medida beneficia en la provincia a 11.815 funcionarios pertenecientes a la Administración General del Estado (AGE); 56.207 empleados públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía; y 21.279 funcionarios de las Administraciones Locales (ayuntamientos y Diputación de Málaga).

Tras este acuerdo plurianual entre el Gobierno y los sindicatos, los funcionarios cobrarán este mes de diciembre de forma retroactiva el alza del 2,5% acordado para 2025. Ya el próximo año, 2026, la subida acordada alcanza el 1,5%, con una variable del 0,5% vinculada a la evolución del IPC. En 2027 el incremento salarial será del 4,5% y del 2% en 2028.

El subdelegado del Gobierno, Javier Salas, ha destacado "la capacidad del Gobierno de Pedro Sánchez para alcanzar acuerdos que benefician a los servidores públicos de nuestra provincia. Un acuerdo que se fundamenta en tres aspectos fundamentales, la apuesta por el diálogo social, el compromiso con la calidad en el empleo público y el objetivo de reforzar el Estado del Bienestar tras años de recortes continuos".

Además, ha puesto en valor "tanto la capacidad de negociación del ministro para la Transformación Digital y la Función Pública, Óscar López, como el compromiso de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para dar luz verde al esfuerzo presupuestario que hace el Gobierno de España. Todo ello para mejorar las condiciones de los servidores públicos con un acuerdo que también mejora los servicios que presta la administración y apuesta por la digitalización para conseguir dicho objetivo".

En total en el sector público de Málaga trabajan 89.301 funcionarios, de los que 38.821 son hombres y 50.480 mujeres. Por sectores, en la Administración General del Estado trabajan 8.575 hombres y 3.240 mujeres (11.815 en total); en la Comunidad Autónoma 18.226 hombres y 37.981 mujeres (56.207), mientras que en la Administración Local el número de hombres asciende a 12.020 y 9.259 mujeres (21.279 en total).

De los 11.815 funcionarios de la Administración General del Estado, 4.539 pertenecen a la Administración propiamente dicha, 7.132 a las Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y 144 a la Administración al servicio de juzgados y tribunales.

En total, en España se beneficiarán de este acuerdo un total de 3,5 millones de funcionarios públicos que trabajan en las distintas administraciones del Estado.