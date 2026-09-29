Castillo defiende las medidas de seguridad tomadas en el colegio de Benaoján (Málaga) y lamenta uso partidista

La consejera de Educación, María del Carmen Castillo, interviene en el acto de colocación de la primera piedra de las obras de ampliación del Instituto de Educación Secundaria Blas Infante de Ogíjares (Granada). - Esther Lobato - Europa Press

OGÍJARES (GRANADA), 29 (EUROPA PRESS)

La consejera de Educación, María del Carmen Castillo, ha defendido que la Junta de Andalucía ha adoptado "todas las medidas de seguridad con sus respectivos informes técnicos" para que los alumnos del colegio Nuestra Señora del Rosario, en Benaoján (Málaga), puedan recibir clases mientras se termina la obra de renovación del edificio, al mismo tiempo que ha criticado las declaraciones de otras formaciones, a quienes tacha de convertir la situación en una "cuestión política".

En declaraciones a los medios durante el acto de la primera piedra de las obras de ampliación del Instituto de Educación Secundaria Blas Infante, en Ogíjares (Granada), la consejera de Educación ha pedido a las familias "que confíen en la Junta de Andalucía, que confíen en la Delegación Territorial, que confíen en la consejería y que lleven a su hijo al centro educativo porque está en condiciones de recibirlo".

Castillo ha explicado que las obras de reparación del centro educativo, cuentan con una partida de 200.000 euros para poner "una rampa, ascensores, cambiar los cuartos de baño y demás actuaciones", y estaban previstas para iniciarse en junio. Sin embargo, explica Castillo, "se retrasaron en el inicio y, al llegar el principio del curso, la obra no está finalizada".

Ante el retraso en el inicio de la actuación, Castillo ha justificado el traslado de las clases a otro edificio del municipio malagueño para que los ruidos e inconvenientes propios de una obra de tal calado, no "interfieran" en el funcionamiento "normal" del centro educativo.

"Viendo que no había posibilidad de que todos los niños del centro educativo se quedaran en el edificio mientras se hacía la obra por el tipo de intervención que es, se habilitaron unas instalaciones cerquita, en una antigua residencia".

A esas instalaciones, apunta la consejera, fueron los niños de Infantil y de los dos primeros ciclos de primaria, mientras que los estudiantes del tercer ciclo de primaria y de primero y segundo de la secundaria obligatoria, "no entraban en esas instalaciones".

Al respecto, Castillo asegura que, "hemos adoptado todas las medidas de seguridad para que puedan estar en el antiguo edificio mientras se terminan las obras".

"Ahora mismo toda la parte de la obra está aislada, tenemos informes técnicos del Ayuntamiento, de la PAE, de la empresa y de los bomberos, que fue lo último que se nos pidió para garantizar la seguridad del alumnado", ha apuntado Castillo.

"Yo entiendo la preocupación de las familias, como no podía ser de otra manera, pero en mi opinión esto ya no se ha convertido en un problema constructivo ni en un problema de organización escolar, sino en una cuestión política que algunos están utilizando y yo creo que de una manera que no favorece la educación", ha afirmado la consejera.